أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

اللواء

همس:

يتصرف مرجع حالي، وكأن عودته شبه أكيدة لمنصبه، في ضوء رهانات على تفاهم أميركي، أوروبي، إقليمي وعربي على عدم ترك لبنان يواجه مصيره!يتصرف مرجع حالي، وكأن عودته شبه أكيدة لمنصبه، في ضوء رهانات على تفاهم أميركي، أوروبي، إقليمي وعربي على عدم ترك لبنان يواجه مصيره!

غمز:

تواجه تحركات المرشحين في غير دائرة في المدن الكبرى والأقضية صعوبة حشد مؤيدين في اللقاءات العامة

لغز:

أدى انفراج قضائي إلى انفراج في السوق السوداء لجهة تراجع ملحوظ في سعر الصرف، خلافاً للمتوقع

نداء الوطن

خفايا:

يسعى نافذون الى تمرير رخصة لمشروع بحري خاص في منطقة كسروان في آخر جلسة للحكومة يوم الخميس المقبل بعدما عجزوا سابقاً عن ذلك.

يتردد أن مجهولين معلومين من خارج بيروت يتولون رفع لافتات في بعض مناطق العاصمة تدعو إلى المقاطعة ثم يصورونها ويوزعونها على وسائل التواصل وبعض وسائلهم الإعلامية من أجل الدفع عمداً نحو المقاطعة.

اعتبرت مصادر متابعة أن تصعيد الحملات والتحامل على «القوات اللبنانية» ازداد بعد التحول الذي حصل في انتخابات المغتربين وإجماع المراقبين على أنه صبّ في مصلحة «القوات» وسيمهد لتحول مماثل في 15 أيار وذلك بهدف الحد من تصاعد موجة التأييد الشعبية لـ»القوات»

البناء

خفايا:

ربطت مصادر كنسيّة بين عودة البطريرك بشارة الراعي الى خطابه التقليدي التصعيدي بوجه المقاومة والتيار الوطني الحر بعد تأجيل زيارة البابا فرنسيس الى لبنان لأسباب صحيّة تجعل التأجيل أقرب للإلغاء. ومعلوم أن الزيارة كانت ستسفر عن نقل الملف السياسيّ من البطريرك إلى لجنة من المطارنة

كواليس:

■تقول مصادر أوروبيّة إن موقف إيران من مشاريع التسويات لقضايا الخلاف التي تحول دون التوصل لاتفاق في فيينا حازم في الثبات عند شروط تسمح بالقول ان إيران قررت أن تنال كل شيء أو لا شيء. وهذا يعني أنها فقدت حماستها للعودة إلى الاتفاق النووي والأرجح أنها استغنت عنه

أسرار الجمهورية:

.■ارسلت شخصية سياسية إلى مسؤول كبير توضيحات لمواقف هجومية أطلقها ضده إلاّ أن المسؤول رفضها ورد حامل التوضيحات على أعقابه.

■أبلغ زعيم وسطي مسؤولاً كبيراً بأنه مضطر في هذه الفترة لأن يرفع من وتيرة تصعيده ضد حزب معين وقال: ليتحملونا فقط حتى ١٥ أيار.

■ساءت العلاقة بين أحد الوزراء وهيئة كان من المفترض أن تعاونه في إدارة استحقاق بالغ الأهمية بسبب مواقف مسؤولي الهيئة التي اعتبرها غير مسؤولة.

الأنباء

الخطاب والنقيض

رغم محاولة حزب الله الايحاء للرأي العام بخطاب تأييد فكرة ووجود الدولة، فإن أمينه العام ناقص ذلك مرات عديدة في كلمته الأخيرة.

محاولة واعتراف

حاول وزير سابق التصويب على أداء حزب سياسي عريق في الجبل خلال حديث تلفزيوني، ليعود ويعترف بنهاية المقابلة بأن هذا الحزب قدّم الكثير الكثير للجبل.