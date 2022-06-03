أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يسجل في المجلس الجديد وجود عدد كبير من الاطباء بخلاف الاقتصاديين الذين لم ينتخب منهم سوى واحد بصفة خبير اقتصادي هو رازي الحاج.

يسعى حزب هُزم رئيسه في الانتخابات النيابية الى إعادة لملمة صفوفه واجراء نفضة شاملة وإقالة البعض بفعل ارتكابات مالية وسياسية أقدموا عليها.

لوحظ عدم وجود نائب في تكتل وسطي انتُخب أميناً للسر في المجلس في عداد الوفد الذي زار رئيس الجمهورية، وعُزي ذلك الى خلاف بين حزب النائب المذكور والعهد.

يحكى عن تحالف بين نواب مستقلين وحزبيين من مشارب مختلفة او على الاقل تنسيق قوي في كل الملفات علماً ان ما يجمعهم هو ايحاء من وراء الحدود.

***************************

الجمهورية

لاحظ أحد مواكبي انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس وجود تنسيق واضح بين بعض النواب التغييريين وأحد الأحزاب الوسطية.

مصادر قريبة من نائب بقاعي قالت إنه لو كان يعلم كلفة خروجه على تكتل كان في عداده قبل 17 تشرين ومحدودية مَردوده السياسي عليه لما أقدمَ على هذا العمل.

يميل حزب فاعل الى تفادي وضع نواب المجتمع المدني في سلة واحدة مفضّلاً التمييز بينهم والتعامل معهم بالمفرّق.

***************************

اللواء

يروِّج رئيس تيّار حاكم معلومات مؤدَّاها أن في جيبه أسماء مرشحين لتأليف الحكومة، وهو يعمل بجدية لإقناع الحلفاء بتبني أحدها..

تلقَّى نائب جديد من “المدنيِّين” اتصالاً من خارج العاصمة، طلب إليه التراجع عن خطوة أقدم عليها..

لوحظ أن جهات تزوّد بعض المصارف الكبرى بكميات من العملة الخضراء، قيل إنها من السوق الموازية.

***************************

نداء الوطن

أحيل أحد القضاة على المجلس التأديبي بعد انتقادات وجّهها اخيراً الى القضاء عبر “فايسبوك” بسبب ما اعتبره سكوتاً عن الفساد في الجسم القضائي، وطلبه الادعاء على قاض زميل له بجرائم الفساد وتبييض الاموال، وانتقاداته للقضاء لعدم تحريكه ساكناً في ملف المودعين.

سئل نائب جديد بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وهيئة مكتبه عن سبب سكوته طوال الجلسة فقال: “ما خلونا نحكي”.

نقل عن نائب سابق في “التيار الوطني الحر” أنه يعد كتاب استقالته من “التيار” وعندما سئل عن السبب قال: “أنا في طريق وهم في طريق”.

***************************

الأنباء

أحد النواب غرّد خارج سرب فريقه السياسي بطرحه أحد الأسماء لمهمة قريبة.

الأنظار تتجه الى مواقف مجموعة من النواب حول توجهاتهم في استحقاق مرتقب.

***************************

البناء

قال سفير خليجي إن السفير السعودي وليد البخاري ستدعي الى الرياض لتقييم الانتخابات وما بعدها، لكن لا أحد يعلم ما إذا كان سيعود أم سيكون هناك تغيير كاشفًا عن أجواء إحباط في العواصم الخليجيّة من تبدّد الأجواء التي كان يرسلها السفراء بناء على تقديرات السفير السعودي، خصوصاً بعد الانتخابات.

قال مصدر في قوى 8 آذار تعليقا على اتهام جنبلاط لـ 8 آذار بالرغبة بالانتقام لهزيمتها أن جنبلاط تحدّث عن هزيمة جماعته وانتقامها فربط الانتقام قد ثبت أن نتيجة انتخابات نائب الرئيس ليست قابلة للتغيير بالتنسيق والبرامج مع انتخاب أمين السر بالعدد 65 ذاته.

***************************