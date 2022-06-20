أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء‎

ـ كواليس‎

تساءل مصدر سياسيّ لماذا لا تستفيد الحكومة اللبنانية من بيع النفط الروسي بسعر مخفض كالهند ومن إعلان ‏الرئيس الروسي بدء بيع 50 مليون طن من القمح الروسيّ وإعطاء الأولوية لدول الشرق الأوسط، خصوصاً أن ‏بمستطاع لبنان الحصول على شروط ميسّرة إذا تجاوز طلب الرضى الأميركي واحتكم لحساب المصلحة فقط‎.

ـ خفايا‎

قال مصدر نيابي إن أكبر عقدة أمام مساعي السفير السعودي لتجميع 65 نائباً لتسمية رئيس حكومة تثبت وجود ‏الأغلبية التي تحدّث عنها هو ورئيس حزب القوات اللبنانية هي الحاجة للتحدّث مع الرئيس سعد الحريري وطلب ‏مساندته بتصويت النواب السبعة المحسوبين عليه؛ وهو ما يعني اعترافاً بفشل محاولات تهميشه‎.‎

الجمهورية‎

ـ يجري التداول حالياً ببروفيلات لشخصيات مرشحة للرئاسة الأولى مقبول بعضها خارجيا ً ولا تستفز أطراف ‏الداخل‎.

ـ تتهيّأ هيئة مدنية تمثّل إحدى الطوائف لتحرُّك جديد ومكثف بعيد من الأضواء لترتيب البيت الداخلي مع اقتراب ‏الإستحقاقات المقبلة‎.

ـ أحد الذين خسروا في الإنتخابات بإحدى دوائر الشمال وقدّم طعنا بالنتيجة قال إنه ما كان ليُقدم على الطعن لو لم ‏يكن متأكداً من ظُلم لحِق به‎.‎

اللواء‎

ـ إستنفرت ماكينة إعلامية حزبية إمكاناتها في شن حملة شعواء على رئيس الحكومة المستقيلة بهدف إحراجه ‏لإخراجه من التداول في الإستشارات النيابية الملزمة‎!

ـ ترفض مستشفى الجامعة الأميركية سداد نفقات الإستشفاء بالبطاقات المصرفية اللبنانية، مقابل القبض نقداً بالليرة ‏أو بالدولار على تسعيرة شراء الدولار الواحد بمبلغ 35 ألف ليرة‎!

ـ يعتبر وزير مالية سابق أن تشجيع مصرف لبنان على دولرة الحركة التجارية من شأنه أن يؤمن بعض حاجات ‏المركزي من العملة الخضراء لتمويل إستيراد المحروقات والقمح والأدوية المدعومة‎!‎

النهار‎

ـ نُقل أن سفيرة دولة أوروبية بارزة عادت الى التواصل مع حزب ممانع مما أثار استياء بعض القوى السيادية ‏والاستقلالية، وتساؤلات عن الخطوة في هذا التوقيت؟‎

ـ اتخذ رئيس حزب قراراً بوقف كل المساعدات والتقديمات في منطقته، لمن اقترع لخصومه وحارب مرشحه، ‏وعمّم ذلك على قيادات حزبه

يؤكد مسؤول حزبي ان حزب الله اضطر لدفع 150 دولار للناخبين الوافدين من سوريا في باضات منظمة بدلا من ‏مئة بعدما امتنع هؤلاء عن التصويت اثر رفضهم ورقة المئة دولار من الطبعة القديمة .‏‎.‎

نداء الوطن

‎ـ توقع مصدر سياسي ان يطلب بعض النواب المقربين من رئيس الجمهورية تأجيل الاستشارات النيابية لمزيد من ‏التشاور، في ظل عدم قبول اي مرشح جدي بشروط رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل المتعلقة ‏بالتأليف‎.

ـ أشار تقرير يتعلق بواقع القطاع العام الى ان 54% من المؤسسات العامة فرضت تخفيضات في موازناتها ‏تراوحت بين 10 و20% في العام 2021، وواجهت 56% منها هجرة جماعية لكوادرها الفنية، ولم تتمكن سوى ‏‏17% فقط من المؤسسات العامة اللبنانية من تعديل خطط عملها ووضع بدائل تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من ‏الأداء‎.

ـ تناقل سياسيون وناشطون الرسالة “القاسية” التي وجهتها كاتبة تركية لأدونيس، قبيل تكريمه في منطقة ‏‏”بايركلي” في إزمير، وذلك على خلفية مواقف الشاعر السوري/ اللبناني النقدية من الثورة السورية ومهادنته ‏النظام البعثي‎.‎

الأنباء ‏

‎*‎ترويج الوزير

وزير لم ينجح في مهمات أساسية في وزارته ‏ينبري في الترويج لنفسه في موقع أساسي ‏يحتاج إلى أكثر من امكانياته بكثير‎.‎

‎*‎لم يصدق

مسؤول رسمي لم يصدُق في وعد كان ‏قطعه لمرجعية سياسية في استحقاق ‏مضى.