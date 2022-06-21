أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

يَبذل فريق سياسي بارز جهوداً مضنية لخفض منسوب شروط فريق آخر لإنجاز استحقاق داهم.

يحاول أكثر من مرجع معرفة موقف دبلوماسي عربي من استحقاق داهم وتأثيره في مسار اصطفافات قوى معينة.

لم تلتقٍ مجموعات وتكتلات من كل ألوان الطيف السياسي على موقف تذهب به للإدلاء بٍدلوها في استحقاق حساس.

***************************

اللواء

دخلت مفاوضات التأليف قبل التكليف في فكفكة العقد التي وضعها رئيس تيار موالٍ، وأبرزها توفير حضور وازن له في التشكيلة العتيدة.

عاد العمل بمراسيم التوقيع الخاص، بمعزل عن مجلس الوزراء، والاكتفاء بتوقيع الرئيسين والوزير المختص وربما وزير المال.

تواجه هيئة معنية بالانتخابات قلة حرفة في عملها، مما يجعل دورها، رقابياً لاحقاً، لا يقدم ولا يؤخر في مجرى العملية في الصناديق!

***************************

نداء الوطن

أبدت اوساط اقتصادية عربية ارتياحها لدور لبنان في اتحاد المقاولين العرب بعد قيام ممثل لبنان بدور تقريب وجهات النظر بين مختلف ممثلي الاتحادات العربية وتذليل العقبات التي تحول دون انشاء اتحاد المقاولين في الدول الاسلامية، وفقاً لتوجهات الهيئات الاقتصادية في لبنان.

إستغربت اوساط حكومية عدم سير الوزارات المعنية بالخطة التي اقرها مجلس الوزراء لتشجيع زراعة القمح، لا سيما لجهة رفض وزارة المالية شراء محصول القمح من المزارعين.

شبهت اوساط سياسية امتناع لبنان عن سداد مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، بقرار التوقف عن الدفع غير المنظم الذي اتخذته حكومة حسان دياب، مشيرة الى ان خلفيات هذا القرار سياسية وتهدف الى عرقلة تنفيذ بعض المشاريع في بعض المناطق من خلال تجميد التمويل من الصناديق العربية.

***************************

الأنباء

سبل التواصل بين الكتل النيابية المتشابهة لا تبدو بالسهولة المطلوبة والارتجال سيد الموقف.

تساؤلات حول مدى انعكاس نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية سلباً على لبنان مع خسارة الرئيس ايمانويل ماكرون للغالبية المطلقة.

***************************

البناء

قال مصدر نيابي إن الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة تجري حتى يوم الخميس في اليرزة في منزل السفير السعودي وتنتقل الخميس الى قصر بعبدا واستشارات اليرزة ستظهر نتائج استشارات بعبدا ولكن لا أحد يتحدّث عن تدخل، بل يتساءلون عن تأليف قبل التكليف يتهمون به رئيس الجمهورية.

قال دبلوماسي أوروبي إن مؤشرات توقيع الاتفاق النووي مثل مؤشرات عدم توقيعه متساوية، كما هي احتمالات زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة بين التمهيد للتوقيع أو للمواجهة مع إيران، كما هي الانتخابات المبكرة في الكيان بين الأزمة الداخلية وقطع الطريق على توقيع الاتفاق مع إيران.