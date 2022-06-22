أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

ينقل أن العراقيين يتصدّرون واجهة السيّاح القادمين إلى بيروت، ويليهم المصريون والأردنيون.

علم أن أكثر من اسم مطروح لرئاسة الحكومة عاد إلى بيروت في اليومين الماضيين.

تردد ان اسما طرح سابقا لتولي رئاسة الحكومة قد يكون جاهزا للمرحلة المقبلة بمباركة سعودية وتوافق داخلي.

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الجمهورية

يحاول أفرقاء سياسيّون وبعض التغييريين استمالة كتلة كبيرة الى صفّهم لكن المحاولة جوبِهَت بالصدّ.

يقول دبلوماسي عريق إنّ من يعتقد أنّ ثروة لبنان النفطية مهمة على المدى الطويل مخطئ إذ يمكننا الإستفادة منها فوراً.

تبلّغ أحد الوزراء لوماً كبيراً بعدما أطلق مواقف من استحقاق بالغ الدقة باعتبار أنه ليس ممّن تأهلوا لهذه المهمة بعد.

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اللواء

بات بحكم المؤكَّد أن الرئيس المكلف لتأليف حكومة «جدياً»، يجب أن يحوز على رضى دولة كبرى، معنية بجملة من الملفات الحيوية..

تراجعت حماسة حزب مسيحي يميني، لجهة البرامج الطنانة التي طرحت إبان الحملة الانتخابية..

لمس عائدون إلى لبنان، زحمة لبنانية من المهاجرين إلى دول أميركا اللاتينية، خلافاً للتوقعات!

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نداء الوطن

تردّد أن رئيساً سابقاً لأحد الأحزاب التقى وزيراً سابقا كان في الحزب نفسه وابتعد عنه ثم تم استبعاده وإقالته لعدم انسجامه مع رئيس الحزب الجديد.

تم تحديد هوية النائبين، من بين النواب الذين يعلنون عن أنفسهم أنهم مستقلون، اللذين انتخبا النائب الياس بو صعب نائباً لرئيس المجلس النيابي ويقال إن أحدهما حاول لاحقاً أن يبرر ما قام به.

لوحظ أنه رغم إعلان النائبين مارك ضو ونجاة صليبا كـ»حزب تقدم» عن تسمية السفير نواف سلام لتأليف الحكومة إلا أنهما بقيا مسجلين في الإستشارات النيابية كنائبين مستقلين من دون أن يشكلا كتلة باسم حزبهما.

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البناء

توقعت مصادر معنيّة بملف ترسيم الحدود البحرية أن يتأخر الرد الأميركيّ لما بعد زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة وعندها يكون الجواب أن في كيان الاحتلال حكومة مؤقتة وعلينا انتظار الانتخابات في تشرين، وقالت في هذه الحالة سيصبح الأمر بين يدي المقاومة ومراقبتها لعملية الاستخراج من بحر عكا.

قالت مصادر مالية أوروبية إن موسكو تبدو على طريق تصعيد اقتصاديّ في ملف الغاز يوصل أوروبا الى غاز صفر في شهر آب المقبل. وهو الموعد الذي يفترض أن تبدأ فيه عدة دول أوروبية بتخزين الغاز لفصل الشتاء ما يعني فتح الباب لانهيار شركات وإفلاس أخرى

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الانباء

الوعود الفارغة تعود مرة جديدة لتراوغ على اللبنانيين ومصير الكهرباء “ما تقول فول تا يصير بالمكيول”.

موقف عربي تجاه لبنان لا يزال يتمحور حول البنود الاساسية التي لم تتم المباشرة باصلاحها حتى اللحظة.