أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أن حديثاً يدور حول إمكان توزير مرشح شيعي تغييري في جبيل عبر تقاطع اتصالات من أكثر من جهة رئاسية وسياسية.

سُجل وجود سياح أجانب للمرة الأولى منذ سنوات طويلة وبأعداد لابأس بها، وآخرهم من حاملي الجنسية الألمانية.

بدأ قدامى حزب عقائدي قديم بعقد اجتماعات في قرى وبلدات في أكثر من منطقة لبنانية ربطاً بترهّل الحزب وغيابه عن شؤون الساحة اللبنانية.

عُلم أن بعض المرجعيات السياسية بدأت تتلقى اتصالات لطلب مواعيد تهدف إلى إمكانية التوزير وجسّ النبض في هذا الإطار.

الجمهورية

أرسل أحد المسؤولين إلى “صديقه السياسي” عبر صديق مشترك لوماً شديداً على موقف اتخذه أخيراً، و فيه : “أخطأت القراءة هذه المرة ورطمت رأسك بالحائط”.

وصف نواب أداء زملائهم التغييريين في جلسات اللجان النيابية وقالوا :حضروا وأخذوا مقاعدهم وانتظرنا أن نسمع مداخلاتهم واقتراحاتهم لكنهم أمضوا الوقت مستمعين .

يراهن مسؤول كبير على خلط بعض الأسماء الحكومية ولا سيما في وزارة حسّاسة حتى لا يبقى القديم على قدمه.

اللواء

لم تعد العلاقة بين مرجعين كبيرين على ما كانت عليه قبل إستقالة الحكومة بسبب تباين وجهات النظر بين الطرفين من تركيبة الحكومة العتيدة: سياسية أم تكنوقراط!

هدد رئيس تيار حزبي أحد أبرز نوابه بالطرد من الكتلة إذا لم يلتزم بقرار عدم تسمية نجيب ميقاتي في الإستشارات النيابية الإلزامية!

تساءلت شخصية طرابلسية عن أسباب عدم تسمية القوات اللبنانية للرئيس ميقاتي في إستشارات القصر الجمهوري رغم التعاون بينهما في الإنتخابات النيابية لمصلحة الفريق الأول!

نداء الوطن

يتناقل أعضاء إحدى نقابات المهن الحرة الصور والأخبار عن إسراف نقيبهم في تلبية وحضور المآدب على شرفه في ظل معاناة أبناء المهنة من أوضاع اجتماعية سيئة، حيث بلغ عدد المآدب الموثقة التي شارك فيها النقيب منذ انتخابه ما يناهز 500 وليمة في مختلف المناطق.

تبين ان وزارة المالية قد خصصت المتعاقدين في المركز الالكتروني في الوزارة بزيادات على رواتبهم دون باقي الموظفين، بحجة تسيير المرفق العام، حيث أصدر وزير المال قرارات تتضمن زيادات لكل منهم تراوحت بين 5 و 10 ملايين شهرياً.

لم تتخذ وزارة الداخلية اي إجراء في سبيل التحضير للانتخابات البلدية ما يوحي بأن هناك نية لتأجيل الانتخابات لعام اضافي، حيث تم تحضير مسودة كتاب لرفعه الى رئاسة مجلس الوزراء بتعذر إجراء الانتخابات في موعدها

البناء

استغرب مصدر حكوميّ التداول باسم وزير الخارجية بين الأسماء المطروحة للتغيير في التشكيلة الحكومية الجديدة، وقال إن الهدف يتصل بالمضاربات الرئاسية وليس بالحسابات الحكومية وقال إن تخفيض عدد الوزراء من 24 الى 18 يتكفل بحل مشكلة التمثيل الدرزي ضمناً.

قالت مصادر أوروبية إن نقل السلطة في الكيان إلى حكومة برئاسة يائير ليبيد ينسجم مع الحاجة لتخفيض التوتر وتمرير عدد من التسويات الإقليمية في طليعتها توقيع العودة الأميركية الى الاتفاق النووي مع إيران واتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

الانباء

تناقض يتكرر عند كل استحقاق داخل فريق واحد ما يعكس عدم انسجام وتباينات في الاراء.

رغم كل الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، الا انه سياسياً بدأ العد العكسي لاستحقاق أساسي وباتت معظم الملفات تتمحور حوله.