أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

شهدت مدينة جنوبية حدودية استقالات بالجملة في صفوف قوة فاعلة ربطا بتداعيات انتخاب احد النواب الجدد.

تشهد علاقة تيار سياسي بارز ومقرب من العهد وحزب وسطي توتراً من خلال تصفية حسابات في بعض الوزارات وفشّة خلق بموظفين من الطرفين.

لوحظ غياب احد النواب عن المشاركة في الاستشارات الرئاسية والنيابية ضمن التكتل الذي اعتبر في عداده.

رد حساب يعتقد انه لنجل السيد حسن نصرالله عبر تويتر على النائب بيار بوعاصي الذي دعا “حزب الله” الى المساعدة في إطفاء حريق مار روكز ما دام عطل الدفاع المدني بقوله “عا اساس بدكن وفيكن، اذا حريق مش قادرين تطفو…”

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الجمهورية

تؤكد أوساط جهة سياسية فاعلة أنها ستوصِل استحقاقاً حسّاساً الى خواتيمه خلافاً لما يعتقد البعض.

تدور اتصالات مكثّفة بين هيئات وشخصيات اغترابية لتنسيق المساعدات المُرسلة من الخارج إلى المقيمين وترشيدها لتكون ذات جدوى.

أحد مطارنة الاغتراب قال إنّ اللوم في ما آلت اليه أحوال الموارنة يقع عليهم وعلى قادتهم قبل سواهم والأجدى لو يتّعظوا من تجارب سواهم.

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اللواء

تساءل دبلوماسي في بلد أوروبي محايد كيف يمكن أن يتحقق الحياد اللبناني في ظروف إقليمية ودولية بالغة التشابك والتعقيد في الشرق الأوسط.

أحدثت خطوة احتجاز الرواتب للعاملين في القطاع العام، انقساماً نقابياً، وخوفاً من ألاعيب تشبه إقفال المصارف لأسابيع بعد تظاهرات 17ت1 2019؟!

فاجأ نواب جدد، يطلقون على أنفسهم “تغييريين” الجهات الداعمة وقت الانتخاب، لجهة عدم الفعالية، والعجز عن أي تأثير!

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نداء الوطن

خلافاً لما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام حول حضور النائب جميل السيد القداس في بازيليك سيدة لبنان تبين أن السيد لم يحضر وكان اسمه مكتوباً على ورقة على كرسي بين مقاعد النواب بقي فارغاً.

اعتبرت مصادر متابعة أن النائبة السابقة بهية الحريري دفعت في انتخابات جمعية المقاصد في صيدا ثمن مواقفها في الإنتخابات النيابية، وتوقعت هذه المصادر أن تكون نتائج هذه الانتخابات بداية فقدانها مواقع السيطرة والنفوذ في المدينة.

رأت جهات سياسية أن قمة الرياض التي ستجمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع قادة دول المنطقة، وفي ظل التفاهم الأميركي الفرنسي، يمكن أن تكون نتائجها مماثلة لقمة النورماندي بين الرئيسين جورج بوش وجاك شيراك في العام 2004 التي أسست للقرار 1559 ولخروج الجيش السوري من لبنان.

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الأنباء

مصير مادة غذائية اساسية رهن التجار والمهربين في حين لم تحرّك اي جهة قضائية ساكناً.

فريق سياسي يظهر ليونة غير معتادة تجاه باقي الفرقاء في محاولة لتذليل العقبات امام استحقاق داهم

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البناء

قال مصدر نيابيّ إن النواب الـ 13 باتوا ثلاث مجموعات 7 و3 و3 وإنهم يصارعون الوقت لإطالة عمر البقاء بصورة موحّدة أملا بالتحوّل الى جبهة نيابية تضم الكتل الثلاث وفقاً لمبادئ عامة بعدما تبلّغ بعضهم الذي يلقى دعماً مالياً ومعنوياً من الخارج بأن الدعم سيتأثر سلباً في حال تفرّقهم.

قال مصدر دبلوماسي إن احتمال التوصل لتفاهم حول الملف النووي الإيراني قد يسبق زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة لتصبح إحدى وظائف الزيارة احتواء الاعتراضات من الحلفاء وطمأنتهم إلى أن رفع مستوى الدعم والحماية الأميركية لهم سيكون تعويضاً عن الخسائر التي يعتقدون أنها ستصيبهم.