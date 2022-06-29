أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

طاولت إصابات كورونا عدداً هو الأكبر في صفوف النواب والمقربين منهم، ما أدّى إلى غياب التنسيق واللقاءات خلال مرحلة استشارات التأليف.

باتت معظم المواد المستوردة محجوزة في مرفأ بيروت بسبب اضراب موظفي القطاع العام وهي معرضة للتلف او للحفظ بتكاليف مرتفعة ستنعكس حتما على المستهلكين نقصا او غلاء، ويتردد ان بعض المحظيين يحصلون على اذونات اخراج خاصة من دون انتظار اجراءات معقدة.

كشف موقع “Middle East Eye”، في مقال للصحافي ديفيد هيرست، عن لقاء جمع وفدًا سعوديًا مع نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في بيروت، في آذار الماضي، عقب فشل المحادثات المباشرة مع الحوثيين لهدنة في اليمن.

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الجمهورية

يتولى أحد المرشحين السابقين في إحدى دوائر جبل لبنان الاتصال شخصياً بعناصر شابة يعرف أنّ عائلاتها تنتمي إلى أحزاب مناهضة لاستمالتها من الآن.

ثارت ثائرة رئيس أحد الأحزاب على معلومات نُشرت عن نيّته تصفية الحساب مع عدد من كادراته تحت ذريعة مخالفة قراراته في الانتخابات الأخيرة.

رجّحت مصادر مطّلعة أن يُعمد الى المباشرة بوضع ملف مُنتظر على السكة خلال أيام.

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اللواء

حاولت عاصمة كبرى تطويق أخرى، بانفتاح إقليمي متوازن، مستفيدة من حسابات الربح والخسارة في ملف الطاقة غربي آسيا.

القديم على قدمه لدى «الثنائي» حتى في أسماء الوزراء، وكبار الموظفين إلى إشعار آخر..

قطعت المفاوضات شوطاً حول تبديل جزئي في عدد من الحقائب الخدماتية، لمنع إحراج رئيس تكتل كان يُصرّ على عدم التخلي عن وزارة خدماتية رئيسية.

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نداء الوطن

كلّ من موقعه ولأسباب مختلفة التقى النائبان النقيضان اللواءان أشرف ريفي وجميل السيد على مقاطعة الإستشارات النيابية في مجلس النواب مثبتين أنهما ضدان ولكنهما يلتقيان.

لوحظ غياب النائب وليم طوق عن مشاركة النواب ميشال المر وطوني فرنجية وفريد الخازن في التكتل الوطني المستقل في الإستشارات. مصادر اعتبرت أن التكتل المركّب بهذه الطريقة قد لا يبقى متّحداً.

تتوقع جهات سياسية أن يتشدد الرئيس ميقاتي في رفض مطالب النائب جبران باسيل مدركاً أن الرئيس عون سيرفض أي تشكيلة لا تلبّي هذه المطالب وبالتالي فهو لن يخسر شيئاً لأنه يبقى رئيس حكومة تصريف الأعمال.

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البناء

استغرب مصدر متخصص بالشؤون الانتخابية الأخطاء المتعمّدة التي وفرت التقدم بـ 46 صوتاً للائحة النائب رامي فنج على لائحة النائب السابق فيصل كرامي وتساءلت عن وجود سبب سياسيّ خارجيّ عبر عنه الدبلوماسي الأميركي ديفيد شنكر بإعلان خسارة كرامي قبل صدور النتائج.

تساءلت هيئات زراعيّة عن سبب عدم قيام الحكومة بوضع الأملاك العائدة للدولة والبلديات الصالحة لزراعة القمح بتصرّف وزارة الزراعة لاستثمارها عبر تلزيمها لمزارعين قادرين على ذلك على أن يستخدم القمح الصالح للخبز وتتم مقايضة القمح الصلب بالقمح الطري على طريقة الفيول العراقي.