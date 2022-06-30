أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

نصح أحد رؤساء التيارات السياسية بإعادة النظر في الأسس التنظيمية التي بُني عليها التيار والإتّعاظ من التجربة التي أفرزتها الإنتخابات.

يلاقي تجمُع نيابي جديد صعوبة في التوصل الى إسم له أثناء المناقشات المفتوحة بهذا الخصوص قبل أن يتبيّن له أنّ هناك خلافات تحول دون الهدف.

ذكر مصدر دبلوماسي أنّ بلاده تتابع سير الإستحقاقات في لبنان خطوة بخطوة مع جهات معنية خارجياً ومحلياً.

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اللواء

لم يتضح بعد عدد الوزراء العرب الذين سيصلون اليوم، ولكن تبيّن أن عدداً منهم سيصل، مع تأكيدات دعم للبلد.

على نحو مفاجئ، تدفقت أموال، على منطقة تعاني حرماناً مزمناً، توزعت بين “دعم” ومصادر أخرى لم يعلن عنها.

تبيّن لحزب بارز أن التعاطي مع وجهته الإيجابية مع حليف، لم تكن على مستوى النتائج المرجوة!

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نداء الوطن

يقال إن تشكيلة الرئيس ميقاتي الحكومية كانت جاهزة لديه حتى قبل الإستشارات التي أجراها في مجلس النواب بعد تسميته لأنه كان مدركاً حتمية تسميته وقبوله بالأمر مهما كان عدد الذين يسمونه ولأنه أيضاً كان حدّد التغييرات التي يريدها في الحكومة وأهمها وزارة الطاقة.

نقلت أوساط متابعة أن الرئيس عون تفاجأ بطلب الرئيس ميقاتي موعداً عاجلاً وكان يظن أنه سيبلغه بنتائج الإستشارات ويأخذ رأيه بتركيبة الحكومة الجديدة ليعمل على أساسه ولكن ميقاتي حرق المراحل وحمل معه التشكيلة.

توقعت أوساط حكومية أن تتأثر سلباً علاقة الرئيس ميقاتي بالوزراء الذين أبعدهم من التشكيلة، أمين سلام ويوسف خليل ووليد فياض وعصام شرف الدين خصوصاً إذا تمت عرقلة عملية التأليف وبقيت الحكومة القائمة تصرّف الأعمال.

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الأنباء

قطاع يمسّ قوت اللبنانيين اليومي يشهد فضائح كبيرة كفيلة بدفع القضاء للتحرك ولكن “لا تندهي ما في حدا”.

قصة ابريق الزيت في وزارتين باتتا بمثابة وكالة حصرية هي نفسها تعاد لتعيق أي عملية تأليف للحكومة.

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البناء

قال مصدر نيابيّ متابع للملف الحكوميّ إن الانطلاق المبكر للتفاوض الرئاسيّ علامة ايجابيّة والتباعد في المقاربات طبيعيّ في البدايات، حيث يبدأ كل طرف من سقفه الأعلى ويبدأ النزول تدريجياً نحو حل وسط اذا كانت الإرادة تأليف حكومة والعبرة تبقى مع عيد الأضحى إذا كبر شق الخلاف أم بدأ بالتضاؤل.

قال مصدر أوروبي إن مسار التفاوض بين واشنطن وطهران يكشف التفاضل بين مكانة أوروبا ومكانة “إسرائيل” أميركياً، فهل ستقيم واشنطن حساباً لحاجة أوروبا لحل سريع في ملف الطاقة في حساباتها أم أن الحسابات الإسرائيلية ستكون أشدّ أهميّة؟