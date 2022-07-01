أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

علم أن التداول بتوزير شيعي حصل للمرة الأولى من خلال أحد المرشحين في جبيل، وينتمي إلى عائلة هي الأكبر، وبيئته الحاضنة سياسياً في الأجواء.

استرعت زيارة تريسي شمعون إلى مركز الوطنيين الأحرار ولقائها بإبن عمها النائب كميل شمعون، ومن ثم زيارتها إلى معراب، باهتمام المتابعين والمراقبين.

يُلاحظ أن حراكاً بدأ يظهر بقوة في عدد من المدن والبلدات والقرى على خلفية الاستعداد والتحضير للانتخابات البلدية من الان لا سيما على خط العائلات وتجنب معظم النواب التدخل في هذا الاستحقاق.

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الجمهورية

كتب سفراء دول غربية تقارير إلى مسؤوليهم أنّ الحصار المالي والاقتصادي على لبنان يأتي بنتائج معكوسة ليست في صالح الغرب.

يقول مرجع مسؤول إنّ هناك مطلباً خارجياُ بتهدئة الوضع في لبنان راهناً في انتظار استحقاق أساسي.

خسر تكتل نيابي اثنين من أعضائه منذ شهر حتى اليوم، وإن خرج أحدهم عمليّاً فالثاني اختار العزلة الطويلة.

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اللواء

تحمل مشاركة بعض الوزراء العرب دلالات قوية لجهة إمكان استفادة لبنان من فرصة المتغيّرات المقبلة في المنطقة.

خرج الموظفون المشاركون في اجتماع كان يهدف إلى وقف الإضراب في القطاع العام بإنطباع زاد التسوية ضبابية، وصعوبة في إيجاد حلّ توافقي..

تبيّن أن مسؤولاً رسمياً هو من اقترح تغيير وزير سيادي، ولم تمانع مرجعيته من الخطوة.

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نداء الوطن

يتردّد أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يتعاطى مع الرئيس عون وكأنه صار خارج قصر بعبدا ومع باسيل وكأنه بات خارج دائرة القرار والتأثير وفي مرحلة ما بعد31 تشرين.

لم يتعامل الرئيس ميقاتي مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كما تعامل مع الأمير طلال أرسلان بحيث أبقى على الوزيرين اللذين يمثلان فرنجيه علماً ان الأخير لم يحصل إلا على مقعد نيابي واحد لابنه طوني.

يقال إن ميقاتي يراهن على تبدل طريقة تعاطي وزراء التيار الوطني الحر بعد انتهاء ولاية الرئيس عون ومن بينهم وزير الطاقة الحالي وليد فياض في حال استمرّت هذه الحكومة بتصريف الأعمال.

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البناء

قال مصدر نيابي إن أهمّ ما في تشكيلة الرئيس نجيب ميقاتي الحكومية إنها ثبتت اعتماد الحكومة الحاليّة كمسودة للجديدة وحسمت عدد الوزراء وحددت إطار البحث بالتعديل المقترح بـ 5 وزراء قد تتغيّر أسماؤهم ويضيف إليهم رئيس الجمهورية ثلاثة فيبدأ البحث بتثبيت أسماء 16 وزيراً والتداول بثمانية.

تساءلت مصادر عسكرية عمّا إذا كان الانسحاب الروسيّ من جزيرة الأفاعي مرتبطاً بتسهيل نقل الحبوب من أوكرانيا وهو يجري من موانئ بعيدة عنها أو بالتمهيد لعملية عسكرية تستهدف مولدوفا التي تتبع سياسياً للغرب ولديها نزاع جغرافيّ مع روسيا وتقع على حدود أوكرانيا ورومانيا.

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الأنباء

توقفت أوساط قضائية باستهجان عند انتقادات رئيس الجمهورية للقضاء، فيما كان هو من أوقف التشكيلات القضائية.

وزير مسؤول عن ملفات معيشية يومية يتصرف وكأنه طرف ثالث في القضايا التي تطال يوميات الناس وينصرف لتشكيل لجان وإصدار تعاميم، وكأن العلاج يكمن في الكلام لا بالأفعال.