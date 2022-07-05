أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ أن تكتلاً مسيحياً بارزاً لم يجتمع كما في السابق في ظل حرد وزراء ونواب سابقين.

عادت أزمة حزب تابع لنظام مجاور الى الواجهة. وعُلم أن النظام لم يتمكن من حل معضلة الحزب العقائدي الذي يعتبر حليفا أساسيا له.

بدأت مرجعيات سياسية بإجراء مناقلات وتعيينات على خط فريق العمل والمستشارين ربطاً بما حصل في الانتخابات النيابية الأخيرة واستعداداً للاستحقاق الرئاسي.

الجمهورية

جزمت مصادر واسعة الإطلاع بأن إمرار إستحقاق حسّاس تم في ضوء التشاور بين ثلاثة عواصم عربية فاعلة ما جنّب لبنان معركة غير متكافئة.

لوحظ أن أزمة التاليف كشفت الإرتباط العضوي لوزراء حكومة تصريف الأعمال بأحزاب وتيارات وهم ينفذون أجندتها.

إعتبر أحد الوزراء في مجلس خاص أن الخيار الأكثر واقعية هو التمديد للحكومة الحالية عبر تجديد الثقة النيابية فيها بعد تطعيمها بتعديلات متوافق عليها.

اللواء

بات بحكم المؤكد أن سياسة لبنان الخارجية حتى نهاية العهد، لن تزيح عن توجه دولة كبرى، مهما كانت المترتبات.

يتجه عدد من نواب “التغيير” إلى المساهمة في التحركات الشعبية على الأرض بانتظار مناسبات جامعة، تتجاوز الموضوع الحكومي!

فوجئت الأوساط السياسية والإعلامية بخبر رغبة رئيس تيّار موالٍ تعيين موظفة، اقتربت من الإحالة إلى التقاعد، وزيرة للطاقة خلفاً للوزير الحالي غير المرغوب ببقائه.

نداء الوطن

يحاول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إحاطة نفسه بحماية مرجعيات مسيحية من خلال البطريرك الراعي حيث زاره في الديمان والمطران عودة الذي زاره في الأشرفية، وذلك لإيجاد توازن لمصلحته في الخلاف مع الرئيس عون و”التيار الوطني الحر” حول تشكيل الحكومة ورفضه إعطاء التيار حقيبة الطاقة وتحميله مسؤولية الفشل منذ العام 2005.

لاحظت مصادر متابعة أن موقف الرئيس ميقاتي والوزير بو حبيب من موضوع مسيّرات “حزب الله” واعتبارهما أنها خارج إطار مسؤولية الدولة يشبه موقفهما من قضية بواخر المازوت الإيراني على قاعدة “ما خصنا وما قشعت وما سمعت”.

شبهت جهات سياسية رسالة “حزب الله” المسيّرة إلى إسرائيل بأنها إنذار يشبه ما تفعله إسرائيل عندما تنذر الحزب لإخلاء مواقع قبل قصفها تجنباً لإيقاع ضحايا تطبيقاً لما يسميانه قواعد الإشتباك.

الأنباء

رغم الأعباء التي حمّلها قرار رسمي للمواطنين، لا يزال أحد المسؤولين يعتبر أنه لمصلحة الناس.

مصالح رسمية تبدو عاجزة بشكل كامل وغير قادرة على مواجهة المشاكل التي تواجهه

البناء

قال مصدر معنيّ بالملف الحكومي إن تجاذبات تأليف الحكومة تعطى أكبر من حجمها بسبب التضخيم السياسيّ لتسجيل النقاط داخل الفريق المعني بالتأليف أو بين الكتل النيابية لأن قضايا الخلاف قياساً بالتشكيلات السابقة محصورة بعدد محدود من العناوين قابل للحل.

توقعت مصادر أوروبيّة استئناف مفاوضات الدوحة بدور قطري مباشر سيترجم بالمساهمة في تقديم ضمانات مالية لإيران قابلة للتسييل في حال انسحاب أي رئيس أميركي مقبل من الاتفاق النووي بما يلبي المطالبة الإيرانية بضمانات تحول دون الانسحاب الأميركي أو تعوّض الأضرار الناجمة عنه.