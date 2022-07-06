أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

أصدرت الغرفة المختصة في مجلس شورى الدولة قراراً بإبطال إقالة مديرة مؤسسة اعلامية رسمية لمخالفته القانون وهذا يؤدي الى اعادتها الى منصبها تنفيذاً للقرار القضائي.

يُلاحظ غياب الخليجيين في موسم الاصطياف واقتصر وصول أعداد قليلة منهم لتفقد منازلهم وممتلكاتهم لأيام محدودة فقط

يتجنب عدد من النواب في كتل بارزة الظهور الإعلامي أو اتخاذ مواقف سياسية حول بعض الملفات، بانتظار ما سيؤول اليه الاستحقاق الرئاسي وكل ما يحيط به.

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الجمهورية

يواصل فريق عمله بتصرّف مؤسسة دولية تتولّى تنفيذ مهمة دقيقة في لبنان بعدما تم تعزيز موارده البشرية والمالية.

يرى مسؤول كبير أن استحقاقات كبيرة يواجهها لبنان في توقيت تعطيلي قاتل.

تشهد منطقة موجة غريبة وبطريقة غير نظامية وينجح البعض في ذلك على رغم العمل الحثيث لمؤسسة معنية لمنع هذه الظاهرة.

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اللواء

بلغ تدخل سفيرة دولة كبرى في الشؤون اليومية لوزارات الخدمات حدّاً، جعل بعض الوزراء لا يقطعون شعرة، بلا اتصال مع السفيرة المذكورة.

أجرى مسؤول كبير اتصالاً هاتفياً مع وزير نشيط على خط معالجة أزمة العلاقة مع الإدارة العامة، جدد الثقة به، ودعاه لاستئناف دوره.

يخشى مطلعون على مفاوضات الاستجرار والتبادل في ما خص الفيول العراقي الوصول إلى درجة صفر كهرباء خلال شهري تموز وآب؟

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نداء الوطن

تعتقد أوساط متابعة أن الدفعة الثانية من المسيّرات التي سيرسلها «حزب الله» باتجاه حقول الغاز الإسرائيلية ستكون أكثر تطوراً من المسيّرات الثلاث التي أرسلها على سبيل التجربة والإستطلاع واستكشاف قدرة الردع الإسرائيلية.

لاحظ مراقبون دوليون أن ثروات عدد من الأثرياء اللبنانيين تفوق مبلغ الثلاثة مليارات دولار الذي ينتظر لبنان الحصول عليه من صندوق النقد الدولي ومن بين هؤلاء رئيس الحكومة الذي يتفاوض مع الصندوق.

تبين أن اصحاب المولدات قد ابتكروا طريقة لزيادة استهلاك الطاقة على المشتركين من خلال التلاعب بالعدادات ووصلها باكثر من مخرج لرفع الفواتير بنسبة تزيد عن ٤٠٪ في ظل غياب وزارتي الطاقة و الاقتصاد، وتغييب دور مؤسسة المقاييس في تحديد مواصفات العدادات.

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البناء

قال مصدر نيابيّ إن على وزير الخارجيّة إذا كانت خلفية موقفه السلبي من عمل المقاومة حسابات استرضاء لرئيس الحكومة خشية الفيتو على إعادة توزيره أن يضع في حسابه فيتوات أخرى، أما إذا كانت الحسابات رئاسيّة فهو أعلم من سواه بأوزان الناخبين الداخليين والخارجيين.

تؤكد مصادر فرنسيّة أن رئيس حكومة الكيان طلب من الرئيس الفرنسي التوسّط مع حزب الله لهدنة غير معلنة حول الحدود البحرية وأن العائق هو أن حزب الله يرفض البحث بالحدود إلا من خلال قنوات الدولة اللبنانية مكتفياً بمهمة منع الاستخراج من الحقول المتنازع عليها لحين الاتفاق النهائيّ على الترسيم.

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الانباء

تبدّل أسلوب التعاطي مع الملف اللبناني من قبل عاصمة معنية ويبدو أنه يأخذ شكلاً مغايراً.

قطاع مهدد بالشلل الكامل بعد اشهر اذا لم تُعلن حال الطوارئ بأقصى سرعة.