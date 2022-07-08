أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

بدأت بعض المرجعيات والنواب يتّخذون نمطاً جديداً في رحلاتهم إلى الخارج، أكان لمناسبة الأعياد أم سواها، ربطاً بالانهيار الاقتصادي، وبخصوصية لها صلة بمحازبيهم وأنصارهم وجمهورهم.

عمدت نائبة عراقية تزور لبنان للذهاب الى وزارة التربية لمعادلة شهادة نالتها سابقا في لبنان من دون اجراء اي واسطة للتأكد من شكوى الطلاب العراقيين في لبنان من المذلة التي يعانونها على ابواب الوزارة.

تشير معلومات إلى أن محازبين من حزبين قديمين عقائديين، بدأوا يغرّدون خارج سرب قياداتهم وعدم الانصياع للقرارات الحزبية، بما فيها الإقالة.

اخذ موضوع الاخبار المقدم من وزير العدل إلى النيابة العامة التمييزية بحق مدير عام المناقصات جان العلية حيزا من اجتماع رئيس الجمهورية مع وزير العدل.

تبين لقانونيين ودستوريين ان قرار مجلس شورى الدولة الذي صدر اخيرا لمصلحة مديرة وسيلة اعلامية رسمية اقيلت سنة ٢٠١٩، بني على اسس سياسية واهية ولم يجد اي مخالفة قانونية او ادارية يستند اليها في القرار المطعون فيه.

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الجمهورية

عمد بعض المصارف الى تحديد سقف لإيداع الأموال عبر الـ atm لا يتعدّى المليون ليرة شهرياً للتضييق على الذين يستفيدون من منصة صيرفة ما ألحق ضرراً بالذين يودعون أموالاً لتسديد أقساط شهرية حيث بات عليهم الحصول على موعد مسبق للدفع داخل المصرف ما يضطرهم الى تعطيل أعمالهم.

عمدت سفارة إحدى الدول الكبرى الى تعزيز طاقمها الدبلوماسي أخيراً في إطار السعي الى تفعيل حضورها السياسي والإعلامي ربطا بنزاع دولي مستجدّ.

تقوم هيئة مدنية مسيحية بدعم من مرجعية روحية بإتصالات مكثّفة لاجتماع يضمّ النواب المسيحيين ولو بمن حضر.

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اللواء

تبلَّغت قيادات لبنانية في الخارج، أن الاتصالات الدولية قطعت مرحلة لجهة التفاهم المبدئي على انتخابات الرئاسة اللبنانية بين منتصف أيلول ومنتصف ت1!..

توقَّع مصدر نيابي حصول معركة واسعة في المجلس لدى مناقشة مشروع قانون رفع السرية المصرفية.

تكاد تكون الاتصالات بين مرجعين متوقفة بالكامل، وتنتظر من يتدخل لكسر حلقة الجمود، ربما في مناسبة الأضحى

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نداء الوطن

من المنتظر أن تبدأ حركة مشاورات سياسية بين القوى السيادية والتغييرية والمستقلة من أجل بلورة دعوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للإتفاق على اسم جامع لرئاسة الجمهورية ومن المرجح أن يعمل أكثر من وسيط على هذا الخط.

إستهجنت مصادر متابعة استشراس ديوان المحاسبة لوقف مكافآت موظفي الداخلية المشاركين في العملية الانتخابية، وموافقته او سكوته على تعويضات اللجان التي تناهز مبلغ 300 مليون ليرة للموظفين المشاركين في الامتحانات الرسمية في التعليم العادي والمهني.يقال إن مرجعاً ادارياً رقابياً راجع وزير العدل هنري خوري حول سعر الصرف الخاص برواتب السلطة القضائية، وأنه أجابه «شو الغريب؟ كل عمرن القضاة بياخدوا رواتب عالية»، ورفض مناقشة الأسس القانونية للدولار القضائي.

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البناء

يقال إنّ نائباً في تيار بارز ورئيس لجنة نيابية يتحدث عن فرصة أمامه لتكرار ما فعله زميل له في دفع تياره الى تبنّي ترشيحه لمنصب نيابي بارز، والنائب يعتقد أنّ باستطاعته فعل ذلك في رئاسة الجمهورية بعد ظهور الانسداد أمام رئيس التيار في الوصول للرئاسة مشيراً الى أجواء جيدة داخلياً وخارجياً

قال مرجع نيابي انّ شهر تموز سيكون فاصلاً للحكم على فرضية تشكيل حكومة جديدة وفرضية التوصل إلى اتفاق سريع في ترسيم الحدود، فإذا سار الأمران إيجاباً سيكون لدينا فرص حلول ورئاسة جمهورية بسلاسة، وإذا تعطلا معاً فخطر الفراغ والتعقيد قائم، وإذا حدث أحدهما فالثاني سيكون في الطريق

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الانباء

لقاء انعقد أخيراً تطرق الى المواضيع ذات الشأن المناطقي والاجتماعي والاقتصادي بعيداً عن السياسة.

شكى عدد من المراجعين من مؤسسة رقابية تتصرف وكأنها تعيش في عالم منفصل عن الواقع المأزوم.