أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

نداء الوطن

يتردّد ان قضاة الشرع بصدد التحضير لجمعية عمومية للمطالبة بتطبيق الدولار القضائي على رواتبهم بحيث يتم تحويلها على سعر صرف 8000 ليرة على غرار سائر القضاة، مستعينين بفتوى شرعية تجيز هذا الإجراء.

عُلِم ان المديرة العامة للنفط قد تذرعت بإضراب القطاع العام للامتناع عن توقيع جدول تركيب الاسعار رغم انخفاض السعر العالمي للنفط، ما حرم المواطنين من الاستفادة من انخفاض سعر صفيحة البنزين بحدود 60 ألف ليرة لبنانية.

يقال إن عدد القطع الأثرية المعارة طيلة السنوات السابقة من مديرية الآثار يناهز الألفي قطعة موزعة على مقار رسمية وأماكن خاصة وبعض الجامعات.

الجمهورية

قال نائب حالي إلتقى رئيس تيار بارز منذ أيام في مجلس خاص إنه يسعى أيضاً للقاء رئيس حزب مناهض لرئيس هذا التيار.

عُلم أنّ حواراً يجري وسط تكتم في الكواليس بين تيار مُوالٍ وممثلي اتجاه سياسي مُعارض.

تراجَع أحد أعضاء كتلة نيابية عن موقفه بالابتعاد عن لبنان بعد تدخُّل مرجع كبير أعطاه ضمانات محدّدة.

اللواء

تبذل عاصمة فاعلة جهوداً لضمان حضور عربي واسع للقمة التي تستضيفها، في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

تتحدث معلومات عن أن موظفين حصراً في عدد من الوزارات التي لا بديل عن خدماتها، لا يذهبون إلى عملهم إلا بناءً على «compromis» تتضمن الأجرة والعمل ووقته أيضاً.

تفاعلت قضية التمييز بين رواتب موظفي القطاع العام لجهة الزيادات المحققة، بعد الخطوة التي اعتمدت لتحسين معاشات القضاة، مما يؤسّس لأزمات غير قابلة للمعالجة؟

الأنباء

موقف لم يحمل أي جديد على مستوى ملف استراتيجي باستثناء رفع السقف فيما الحل هو في مكان آخر.

حرب بيانات تحسم مصير استحقاق داهم والذي دخل حتماً الى الثلاجة.