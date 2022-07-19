أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

اسرار النهار

يلاحَظ أن نائباً سابقاً وقريباً للعهد غاب عن اطلاق المواقف السياسية واللقاءات والزيارات التي كان يقوم بها في منطقته، ما يثير تساؤلات حول الدور الذي سيتولاه بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية

يعتذر أكثر من نائب عن عدم قبوله رعاية مهرجانات وأنشطة في منطقته على خلفية ضيق الوقت أو وجوده في الخارج، علماً ان الاعتذار هو لدواعٍ مالية

علم ان تقديرات ادارة السيولة في المالية العامة كشفت عن عجز في التمويل قدره 8.524 مليار ليرة لبنانية للأشهر الستة الاخيرة من العام ٢٠٢٢ ان لم تقر الموازنة العامة في القريب العاجل. وان عدم اقرارها سيفقد الدولة قدرتها على تلبية الحاجات الأولية للمواطنين وعلى الإلتزام بتعهداتها ودفع مستحقاتها

اللواء

همس

يحاول تيّار حاكم مدّ جسور تقارب مع لاعبين بارزين خارج المحور الذي ينتمي إليه، مطلقاً العنان لرحلة البحث عن رئيس جديد

غمز

دار نقاش حاد داخل رابطة موظفي القطاع العام لجهة التجاوب مع الحل المرحلي لأزمة الإضراب والعودة إلى العمل لمدة يومين أو المضي بالإضراب المفتوح!

لغز

أحدث بيان مجلس القضاء الأعلى ثم بيان اجتماع السراي حول مساواة موظفي القطاع العام بلبلة لجهة صرف النظر عن زيادة القضاة أو اعتبار تحويلها «تحصيل حاصل»

نداء الوطن

خفايا

تبيّن أن اتهامات النائب جبران باسيل لـ»القوات اللبنانية» بأنها تخطّت الحد المسموح به في الإنفاق الإنتخابي أظهر عكسها التقرير الذي أصدرته بعثة الإتحاد الأوروبي التي راقبت الإنتخابات وأوردت فيه إحصاءات حول التغطية الإعلامية والإنفاق.

قالت جهات متابعة إن الرقم المعوّل عليه كمردود مالي من الثروة النفطية التي قد يجنيها لبنان قد لا يقارب ما تمّ هدره في وزارة الطاقة من دون أن يكون لدينا كهرباء. هذا إذا حصل.

يتردد أن العديد من رؤساء البلديات في عكار ومناطق أخرى كثيرة، يستنكفون عن الحضور إلى مكاتبهم فيما تقفل أكثرية البلديات أبوابها منذ مدة ولا تقوم بأي عمل وتتكدس النفايات في الشوارع ولا حلول لها وهي في عجز كامل

البناء

خفايا

يشكو نواب التغيير في دائرة بيروت الأولى المعارضون تقسيم البلدية من صعوبة التواصل مع نائبتي التغيير في بيروت الثانية للتوصل إلى إصدار موقف موحّد من النقاش الدائر حول وحدة البلدية وصيغ تقسيمها، ويقول أحدهم إن هذا الانقسام على خلفيّة طائفيّة بين نواب التغيير هو الأخطر منذ 17 تشرين 2019

كواليس

تساءل مرجع سياسيّ عن جدّية كلام الوفد الأميركي الزائر لبيروت حول انشغال إدارة بلاده حول اهتمامات تبعدها عن المنطقة بعدما قال رئيسه العكس. وقال إن الخوف من فشل المفاوضات واستهداف منصات الغاز الإسرائيلية هي سبب زيارة الوفد الذي حاول السفير إدوارد غبريال إخفاءه.

اسرار الجمهورية

سفير دولة عربية فاعلة سيتابع اتصالاته مع قوى وشخصيات سياسية ليست في الخط السياسي لهذه الدولة.

أجرت هيئات أممية وديبلوماسية اتصالات مكثفة للتدخل استثنائيا للقيام بالاجراءات التي توفر مساعدات إنسانية للشعب اللبناني.

إعتبر قريبون من رئيس تيار سياسي أن احتمال تفاهمه مع رئيس تيار آخر قد لا يتخذ بعدا واحداً وشكلا واحداً إذا حصل.

الأنباء

حقيقة النوايا

موقف مرجعية أساسية يفضح حقيقة النوايا في ملف استراتيجي يحاول فريق سياسي الاستثمار فيه.

الكلمة الفصل

مرجعية غير مدنية سيكون لها الكلمة الفصل في تحديد مسار استحقاق داهم على الأبواب