أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لم ترد دوائر الامانة العامة لمجلس النواب على تعليق منظمة العفو الدولية بشأن الذكورية في التعامل داخل المجلس.

نائبة جديدة لم تمانع في الادلاء بتصريحات الى نحو 50 وسيلة اعلامية في يوم واحد من دون التدقيق في هوية المتصلين واطلقت مواقف متناقضة وغير مدروسة.

يغادر بعض السياسيين لبنان لتمضية اجازاتهم في الخارج دون أي ضجيج في محيطهم وبعيداً من الإعلام.

تتوالى لقاءات بعض النواب من أجل تقييم الانتخابات الأخيرة والأسباب التي أدت الى نتائج غير متوقعة.

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الجمهورية

جرى اتصال هو الأول من نوعه بين سفيري دولتين عربيتين في بيروت قامت بينهما علاقة خصومة علنية منذ بدء الأزمة السورية.

سئل مسؤول كبير عن مرشحه للاستحقاق الرئاسي فقال: أستطيع القول بكل ثقة أن هذا الإستحقاق سيبقى معطلاً إلى أن يتفق الموارنة على رئيس.

تجري مشاورات بين فاعليات إحدى مناطق جبل لبنان لعقد اجتماع يثير قضايا إنمائية ملحّة لحض النواب على وضع برنامج لملاحقتها وتنفيذها على الرغم من خلافاتهم السياسية.

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اللواء

استبعد، لأجل غير مسمى، مشروع استجرار الكهرباء من عاصمة، تم توقيع اتفاق معها، لأسباب لم تتوضح بعد..

تجري الترتيبات اللازمة لإحالة الشخصيات الوزارية المعنية باتهامات انفجار المرفأ إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

فوجئ كثيرون ممن استمعوا الى موقف قطب ماروني، وهو مرشح “سوبر طبيعي” للانتخابات الرئاسية المتسامح مع موظف كبير غير مدني، وهو مرشح أيضاً!

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نداء الوطن

بينما تجرى محاولات لحل قضية المطران موسى الحاج في جو من التهدئة الإعلامية توقعت مصادر مراقبة أن يكون موقف البطريرك الراعي أكثر تشدداً في عظته يوم الأحد المقبل في الديمان إذا لم تنجح هذه المساعي.

فسرت جهات سياسية كلام رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية عن قائد الجيش العماد جوزاف عون بعد زيارته الرئيس بري بأنه رسالة موجهة إلى رئيس “التيار الوطني الحر” ومؤشر إلى أن الجرة انكسرت من جديد وتهدم ما حاول الأمين العام لـ”حزب الله” بناءه.

قالت مصادر مراقبة أن زيارة النائب فريد الخازن إلى الديمان على رأس وفد من العائلة ودعمه المطلق للبطريرك والبطريركية لم تكن لتحصل لو لم يكن قد نسقها مع حليفه الوزير السابق سليمان فرنجية.

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البناء

لفت انتباه مصادر إعلاميّة توزيع صورة توحي بتبرّع نائبي التغيير في الشوف بكلفة صيانة محطة كهرومائيّة ثم تبين أن الصورة في احتفال إطلاق الأعمال لمناقصة أجرتها كهرباء لبنان عام 2017 وتمّ تلزيمها عام 2019 ووجودهما عائد إما لكونهما أصبحا نائبين أو لأن المموّل هو الوكالة الأميركيّة.

قرأت مصادر عراقيّة في انضمام كتلة نيابية محسوبة على دولة خليجية بصورة علنية الى التيار الصدري في الموقف من الشأن الحكوميّ إشارة واضحة لمصدر الرسالة الإقليمية والدولية التي تريد تجميد الملف وإبقاء حكومة مصطفى الكاظمي طالما أن لا تغييرات في المنطقة نحو التسويات.