أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تتخوف جمعيات اغترابية عاملة على دعم لبنان من تسوية كبيرة في المنطقة على حساب المسيحيين فيما لو مضت ايران في توقيع الاتفاق النووي واعطت الاذن بترسيم في لبنان يحفظ مصالح اسرائيل في مقابل تسليمها الملف اللبناني كما حصل مع النظام السوري في العام 1990.

لا يزال نائب ماروني جبلي سابق رُشّح للرئاسة في ما مضى، يحظى بتقدير زعيم سياسي في ظل استمرار التواصل والتلاقي بينهما.

تُسجّل استقالات واجازات طويلة من قِبل أعداد غير مسبوقة من المعلمين بفعل تعاقدهم مع مدارس في الخليج وفي بعض البلدان الافريقية.

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الجمهورية

لوحظت في الفترة الأخيرة حركة لقاءات مكثفة لسفير دولة كبرى مع سياسيين ونواب وإعلاميين لبنانيين محورها الإستحقاق الرئاسي.

كشفت شخصية ديبلوماسية رفيعة المستوى أنّ هناك مساعي جدّية على صعيد أممي من أجل إيجاد إطار قانوني لدعم مؤسسة لبنانية عريقة مالياً.

رأى أكثر من مرجع مطلع أن مروحة الإتصالات التي بدأها ديبلوماسي مكلّف بمهمّة حسّاسة تشي بأنّ مهمته دخلت مرحلة “الجدّية – العملية”.

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اللواء

إضطرت عائلات تسكن في الأحياء القريبة من المرفأ إلى مغادرة بيوتها من الكرنتينا والجميزة والرميل ومار مخايل وبعض شوارع الأشرفية، إستباقاً للمضاعفات البيئية لانهيار بقايا الأهراءات!

تبين أن الحصة الفعلية للمستهلك اللبناني من القمح المموّل من البنك الدولي ستصل إلى أقل من نصف الكمية المعلن عنها لأن خُمس القرض نفقات إدارية، وسوريا شريكة بأكثر من الخُمس عبر عمليات التهريب المحمية، عدا السرقات والهدر في الداخل !

تساءل نائب طرابلسي عن مصير شركة “النور” للكهرباء التي أسسها الرئيس نجيب ميقاتي قبل سنوات لإنارة مدينة طرابلس وجوارها، ولكنها تعثرت بسبب الخلاف مع وزير الطاقة باسيل يومذاك!

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نداء الوطن

تبين ان تعويض الإنتاجية الذي أقرته اللجنة الوزارية للموظفين لشهري تموز وآب غير قابل للتطبيق في الجامعة اللبنانية نظراً لربط استحقاقه بالحضور فيما لم يحضر أساتذة الجامعة في تموز بسبب الاضراب ولن يحضروا في شهر آب بسبب عطلة الجامعة.

أكدت مصادر رسمية ان مؤسسة كهرباء لبنان تخصص برنامج تقنين لبعض المحظيين؛ من خلاله يستفيد اعضاء مجلس إدارتها وكبار الموظفين فيها وبعض المحظيين من السياسيين بالاضافة الى المتعهدين ومقدمي الخدمات لدى المؤسسة بساعات تغذية لمدة لا تقل عن 5 ساعات ليلاً و 3 ساعات نهاراً.

وضع مرشح رئاسي مدعوم من دولة كبرى برنامج زيارات ومواعيد في لبنان لبعض الشخصيات في اطار عرض برنامجه ورؤيته الاقتصادية.

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البناء

قال مصدر دبلوماسيّ إن دعوة لرئاسة الحكومة ووزارة الطاقة لزيارة طهران لبحث ملف المحروقات وطبيعة المساعدة المطلوبة من إيران خصوصاً مادة الفيول لكهرباء لبنان ستسلّم خلال اليومين المقبلين وتنقل البحث في عرض السيد حسن نصرالله الى مستوى رسميّ ينتظر الموقف اللبنانيّ.

قال مصدر متابع لملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحريّة إن العروض التي يحملها الوسيط الأميركيّ محكومة بالقلق من التصعيد مع المقاومة، لكنها لم ترقَ بعد الى مستوى صناعة اتفاق أو التأكيد بأننا ذاهبون الى اتفاق. فالاختلاف حول نهج الترسيم لا يزال قائماً.

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الأنباء

الشبهات التي تحوم حول قضية تلزيم مرفأ بيروت تتقاطع عند علاقة تبادل مصالح قوية بين مسؤول رسمي وطرف خارجي.

الإدارة الخاطئة لملف حساس جداً وضعت مرجعاً رسمياً في واجهة تحمّل اللوم والعبء، فيما الدلائل تضع المسؤولية على طرف آخر.