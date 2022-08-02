أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أن السيدة تريسي شمعون ستعقد مؤتمراً صحافياً في نقابة المحررين تعلن خلاله برنامجها كمرشحة للانتخابات الرئاسية.

لا يزال رئيس حزب ونائب سابق غائباً عن المسرح السياسي بعد سقوطه في الانتخابات النيابية الأخيرة.

تردد ان ثمة تدخلات سورية للافادة من حمولة الباخرة التي رست في ميناء طرابلس واعتبرت اوكرانيا انها تحمل مواد مسروقة من بلادها.

تتصل شركات أدوية بعدد من أصحاب الصيدليات تعرض عليهم أدوية كانت مقطوعة بعدما تبين لها ان صلاحيتها تنتهي في غضون أسبوعين وأن أي أرباح لن تحقق منها بعدما انتظرت الشركات رفع الدعم عنها لكن وزارة الصحة لم تفعل ذلك.

تعرض صيدليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعلانات عن توفير انواع مقطوعة من الحليب تحت عنوان “تأمينها من الخارج”.

نقل احد الاعلاميين العرب البارزين عن الرئيس ميشال عون “تفكيره” بقبول تمديد ولايته اذا اندلعت حرب او ما شابه ما يستدعي بقاءه وهي المرة الاولى التي يتحدث فيها عون بموضوع التمديد.

لوحظ ان رؤساء اجهزة امنية جلسوا في الصف الثاني في احتفال عيد الجيش وتقدم عليهم ضباط قيادة الجيش.

وصلت الى عدد كبير من مشتركي مؤسسة كهرباء لبنان في البقاع ايصالات قبض عن ثلاثة اشهر من العام 2018، اي ان الجباية لا تزال متأخرة ما يزيد على 3 سنوات.

الجمهورية

نصح بعض المستشارين مرجعية روحية بمواصلة التصعيد في ملف أُثير أخيراً ولم يطوَ بعد.

أكدت هيئة دولية كبرى ضمن المداولات بين أعضائها ضرورة إجراء الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري أسوة بالإنتخابات النيابية.

أكد وزير خدماتي أن الإتفاق مع جهة دولية حول تمويل مشروع حيوي يمكن أن يتم خلال أسابيع قليلة متى توافر القرار السياسي.

اللواء

يدور لغط واسع داخل الأوساط الدبلوماسية حول إمكان حدوث تسوية حول استخراج الغاز من الحقول البحرية أم توتر يعيق الاستخراج..

فهم أن التنسيق قائم على قدم وساق في ما خصّ الإستحقاق الرئاسي بين طرفي تفاهم مار مخايل..

لاحظ خبراء أن لا فرق بين احتجاز أموال المودعين بالدولار او احتجاز أموال الموظفين بالليرة اللبنانية، من دون أي اساس قانوني؟!

نداء الوطن

يتردّد أن الجيش اللبناني أعاد إلى صربيا صواريخ الغراد غير المطابقة للمواصفات واستعاد مبلغ 990 ألف دولار كان تمّ دفعها كدفعة أولى من ثمن الصفقة التي لم تستكمل، بعد اكتشاف التلاعب في تاريخ صناعة هذه الصواريخ.

ظهر من خلال الوفد الموسع الذي رافق الرئيس السنيورة إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي ودعم مواقفه أنه يمثل أيضاً موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خصوصاً أن الرئيس السنيورة أكد أهمية مرجعيتي بكركي ودار الفتوى الوطنيتين.

لم تنجح محاولة “حزب الله” زجّ اسم “القوات اللبنانية” في الإشكال الذي حصل بين عناصر مسلحة تابعة له وبين أهالي رميش وأظهر تصرف هؤلاء العناصر أن الحزب يعيش حالة توتر انعكست سلباً عليه.

البناء

قال مصدر نيابي رداً على كلام الوسيط الأميركي إن لبنان أضاع فرصة التوصل للاتفاق عام 2016 وكان اليوم حاضراً في السوق العالمية أن الوسيط تجاهل أنه يتحدّث عن خط هوف الذي يقتطع أغلب الحقول الغنية بالغاز من الحقوق اللبنانية، كما تجاهل أن الأمن على طرفي الحدود صار متوازناً بعد تدخل المقاومة.

الأنباء

شبه تسليم بالأمر الواقع وبأن الاستحقاق الحكومي بات من دون منفعة مع اقتراب عمر العهد من نهايته.

غياب لافت لمرجعية معنية أساسية عن اجتماع بعبدا النفطي.