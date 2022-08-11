أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يلاحظ إقبال كبير على شراء السيارات في ظل الكلام عن إمكان رفع سعر الدولار الجمركي.

خلال مناسبة تكريمية في جبيل لنواب المنطقة، حظي مرشّح شيعي سابق بحفاوة وتصفيق بالِغَين.

تقيم بعض الأحزاب مخيمات في عدد من المناطق، ولوحظ أنها مخيمات تدريبية أكثر منها كشفية أو رياضية.

الجمهورية

عُلم أن مرجعاً سياسياً أجرى قبل أيام جراحة تكلّلت بالنجاح.

مرجع روحي دولي لا يزال يؤمن بصيغة لبنان الكبير ولكنه يرى ضرورة لتطوير الصيغة بما لا يمسّ وحده الأرض والمؤسسات.

تيار سياسي يتهيأ للتفرغ كلياً لإعادة تنظيم صفوفه وجمع ما تبعثر منها ووضع خطاب جديد يمكنه من قيادة المبادرة في وسطه ومجتمعه.

اللواء

تغيَّر مزاج الترقب في البلد، بعد ترجيحات غير مطمئنة للمجريات المحيطة بالتفاوض البحري.

أبلغ حزب غير يميني نائباً محسوباً عليه، أن أداءه لا يتفق مع وجهة الترشيح والتنسيق والمواقف المتخذة من قبله.

تحدثت معلومات عن أن “القوات اللبنانية” رفضت التجاوب مع طلب فريق التيار الوطني الحر للتباحث في الملف الرئاسي!

نداء الوطن

اعتبر مصرف لبنان انه غير خاضع لقانون الشراء العام وأعمال الرقابة التي ترافقه، عبر كتابٍ أرسله لرئاسة مجلس الوزراء، في 5 تمّوز الفائت، ادّعى فيه أنّه معفى من تطبيق قانون الشراء العام بالاستناد إلى قانون النقد والتسليف.

يتداول بعض النواب التغييريين كلاماً حول قيام نائب زميل لهم في كتلة متوسطة الحجم باحتساء الفودكا خلال الجلسات المخصصة للجنة النيابية التي يرأسها حيث يقوم بسكبها من قنينة في جيبه في فناجين القهوة الكرتونية.

يحكى أن احد مستشاري وزير الطاقة قام بتوجيه رسالة الى المتعهدين المعتمدين من قبل الجهات المانحة طلب بموجبها المشاركة بتغذية صندوق لمصارفات مكتب الوزير والمستشارين.

البناء

تعبّر مصادر على صلة بالوسيط الأميركي عن تردّد أميركي إسرائيلي في إبلاغ لبنان رسمياً، طلباً بتأجيل التفاوض لما بعد الانتخابات الإسرائيليّة مرفقاً بالالتزام بوقف الاستخراج من كاريش، خشية أن يؤدي ذلك إلى توقيع رئيس الجمهورية لاعتماد الخط 29 وتفعيل المقاومة لمعادلة ما بعد كاريش.

قال مصدر في المقاومة الفلسطينية إن الرغبة الإسرائيلية بالردّ على شعار وحدة الساحات الذي أعلنه الأمين العام لحركة الجهاد كعنوان للمرحلة كان وراء عمليات الضفة لإثبات عدم التزام الاحتلال بأية مترتبات في الضفة لوقف النار في غزة، فكانت النتيجة إشعال الضفة وتأكيد وحدة الساحات.

الأنباء

نشاط مرجعية رسمية في آخر أيام ولايتها ليس على المستوى الذي غالباً ما طبع العهود السابقة.

مستجدات على الساحة المحلية تؤشر الى تحوّلات جذرية قد يشهدها البلد في الفترة المقبلة.