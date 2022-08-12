أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم ‏

النهار

رفض البطريرك الراعي اقتراحات حملها إليه موفدون رسميون بتقسيط حل قضية المطران موسى الحاج بردّ جواز سفره وهاتفه ‏المحمول‎.‎

نُقِل عن سفير دولةٍ عربية كبرى عدم ارتياحه إلى بعض الاصطفافات السياسية والنيابية الجديدة. وقال: “ثم يسأل اللبنانيون لماذا نحجم ‏عن التورط في وحول السياسة اللبنانية؟

سأل وزير سفيرة دولة أوروبيّةٍ عن مصير العلاقة الخاصّة بين بلادها ولبنان، فأجابت: تغيّرت الجيوبوليتك‎.‎

‎**************************‎

الجمهورية

دولة غربية معنية بالوضع في لبنان تحرص على إبقاء علاقتها مع حزب فاعل قائمة بإستمرار‎.‎

رفعت المراجع المعنية من نسبة الإجراءات الامنية في مناطق حسّاسة مخافة قيام أحداث امنية مرتقبة وطارئة‎.‎

رسمت تمنيات دولية وأممية حدوداً للعلاقات الديبلوماسية الواجب قيامها بين سفارتين تخوضان مواجهات في أكثر من دولة‎.‎

‎**************************‎

اللواء

تكاد سفيرة دولة كبرى تنفرد في ملاحقة التطورات اللبنانية وغاب التنسيق مع زميلة لها ممثلة لدولة أوروبية ذات تأثير تاريخي في ‏البلد‎..‎

يُصرّ وزير سابق على إبقاء صورته في الواجهة،على الرغم من الاستبعاد الفعلي عن ملفات حيوية‎.‎

ينتقد محامٍ بارز في مجالسه ما يجري بشأن الوضع المصرفي، مطالباً بإصلاحات تشريعية وقضائية‎..‎

‎**************************‎

نداء الوطن

يقال إن الحكومة تضغط لعدم إقرار قانون بتمديد المهل وليسمح للمصارف ووزارة المالية بملاحقة المواطنين المتخلفين عن الدفع، في ‏حين ان هذا القانون مبرر 100% نظراً لإضراب القضاة والمساعدين وشلل الدوائر الرسمية‏‎.‎

وزير وصاية على مرافق عامة فرض «حبياً» ١٧ وظيفة لأقاربه على شركة أجنبية حصلت على عقدٍ بالتراضي في أحد تلك المرافق ‏الحيوية‎.‎

رفض المجلس المركزي لمصرف لبنان تسديد المستحقات على الدولة اللبنانية في الصناديق العربية والدولية من حقوق السحب ‏الخاصة رغم صدور موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة. ويعتبر «التيار الوطني الحر» ان الهدف هو تعطيل بعض ‏المشاريع الممولة من تلك الصناديق في مناطق محسوبة على «التيار‎».‎

رشحت معلومات عن طلب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط خلال لقاء وفد «حزب الله» حقائب وزارية تشمل ‏‏«الشؤون الاجتماعية»، والمشاركة في تسمية خليفة حاكم مصرف لبنان‎.‎

‎**************************‎

البناء

قالت مصادر تابعت لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بقيادة حزب الله إن هبة الفيول الإيراني حازت نقاشاً أكثر من ‏الاستحقاق الرئاسيّ الذي يعتقد كثيرون أنه موضوع اللقاء، وأضافت أن الأهم هو توافق الفريقين على التشارك بعيداً عن التسييس في ‏كل ما يخفف معاناة اللبنانيين‎.‎

تقول مصادر على صلة بملف ترسيم الحدود البحريّة إن الجولة الحاليّة للوسيط الأميركي ستتركز على عرض إسرائيليّ لفرضية ‏تأجيل الملف إلى نهاية العام مقابل تأجيل الاستخراج من حقل كاريش لما بعد الترسيم وإن الرفض اللبنانيّ المبدئيّ قيد النقاش، لكونه ‏رفعاً للسقف التفاوضيّ‎.‎

‎**************************‎

الانباء

لوحظ أن شخصية سياسية بعيدة نسبياً عن الاعلام استفاضت بالتصريح عقب لقاء مهم على خلاف عادتها‎.‎

‎ ‎هدأت على جبهة تيار سياسي ومرجعية رسمية بعد اسبوع من قصف البيانات المتبادل‎. ‎