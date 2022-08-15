أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية”:

إشتكى وزير لدى مرجعية سياسية من سلوك وزراء محسوبين عليها حيال ملف دقيق.

عُلم أنّ هيئة رفيعة المستوى تتريث في اتخاذ قرار بشأن تشكيلات جزئية بانتظار مشاورات بينها وبين وزير معني بعد عودته من الخارج.

يُرسل أكثر من نائب من النواب التغييريين الـ 13 إشارات إيجابية للتواصل مع تيار سياسي.

“نداء الوطن”:

تبين ان عدد العاملين في المشاريع الخاصة بالنازحين السوريين في وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية يناهز 125 متعاقداً بموازنة شهرية توازي 150 ألف دولار ما عدا كلفة الاتصالات والمحروقات والسيارات.

يبلغ عدد عناصر أمن الدولة الملحقين لحماية الفنانين ورجال الاعمال والاعلاميين وبعض المطلوبين ما يوازي 450 عنصراً.

لا تزال منشآت النفط في الزهراني وطرابلس تبيع طن المازوت بأقل من سعره لدى المستوردين، ويخصص هذا الحسم لزيادة ارباح موزعي المحروقات.

“اللواء”:

تطرق لقاء كليمنصو بين زعيم المختارة ووفد حزب الله إلى مواصفات رئيس الجمهورية المقبل، وتم استعراض عدد من الأسماء وتُركت إمكانية التوافق حول أحدها إلى «الوقت المناسب»!

طرحت أوساط بيروتية علامات إستفهام حول مبررات غياب نواب بيروت السنّة عن إجتماع إتحاد العائلات البيروتية وأسباب عدم إهتمامهم بالواقع المتردي لبلدية بيروت عشية بدء حملات الإنتخابات البلدية المقبلة!

تساءل مسؤول سابق في مؤسسة نقدية كبيرة عن مصادر الأموال التي ستدفعها الخزينة لموظفي القطاع العام بعد الزيادات الأخيرة على الرواتب