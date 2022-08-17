أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ في الفترة الاخيرة تزايد التحذيرات من دماء واقتتال ابتداء من شهر أيلول ضمن حملة بعض الاعلاميين لصالح التعجيل في انتخاب مرشح معين للرئاسة يمكن ان يشكل صمام أمان.

يلاحظ أن توزيع الأوسمة قبل نهاية عهد الرئيس ميشال عون جارٍ على قدم وساق ومنها لاسماء وشخصيات غير مستحقة التكريم.

طُرحت تساؤلات عن الأسباب التي حالت دون انتقال رئيس الجمهورية حتى الآن الى المقرّ الصيفي في بيت الدين.

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الجمهورية

تجري محاولات حثيثة لترتيب تحالفات وتكتلات سياسية ونيابية جديدة تُحاكي أكثر من ملف على أبواب التحضير لعهد جديد.

إكتملت التحضيرات في مقر جديد تم بناؤه ليستقبل مرجعاً كبيراً ليستقر فيه في الفترة المقبلة.

نقل قريبون من أحد الذين يتم التداول بأسمائهم لانتخابات رئاسة الجمهورية أنه ليس مستعداً للقبول بتنفيذ شروط سياسية مقابل انتخابه.

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اللواء

لا يبدي مرجع روحي اكتراثاً خارج المعتاد بأداء تيار موالٍ، ويكتفي بالإستماع إلى مسؤوليه، دونما حاجة لعناء المتابعة!

تزداد الريبة لدى مؤيدي تيار ضمن 8 آذار، من التزام حزب نافذ في دعمه للاستحقاق المقبل

لم يقطع وزير مخضرم الأمل من احتمال تأليف حكومة في ربع «الساعة الأخير» تداركاً لانهيارات من الممكن تجنبها!

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نداء الوطن

لاحظت أوساط متابعة أن المسؤولين اللبنانيين يرفضون الاجتماع بممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان اياكي ايتو بسبب عدم تعاونه مع السلطات اللبنانية في ملف النازحين.

اعتبرت مصادر سياسية أن ما رافق زيارة وزير المهجرين عصام شرف الدين إلى سوريا من تصريحات حول استعداد النظام السوري لتأمين عودتهم من دون شروط وأرقام ليس إلا من قبيل المزايدة السياسية طالما بقي كلاماً من دون خطة عملية.

حزب «لنا» الذي تتبع له النائبة حليمة القعقور الذي هاجم القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع أمس مستعملاً عبارات تستخدم في البيانات الإنقلابية انتهى إلى المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية سيادي وإصلاحي كما طالب جعجع.

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البناء

قال مصدر وزاري إن نصف التفعيل الذي شهدته اجتماعات الحكومة هو استعداد لتفعيل كامل أو لتشكيل حكومة جديدة إذا سارت مفاوضات الترسيم كما ينبغي وسار ملف النازحين السوريين بالتوافق مع الجهات المانحة نحو تسهيل العودة.

يتحدّث وزير مالية دولة أوروبية فاعلة في لقاءاته عن تبلور قناعة غربيّة بضرورة التخلي عن الاعتقاد بأن استمرار الدفع بلبنان نحو الانهيار سيؤدي إلى إضعاف حزب الله ويدعو الى ضرورة التسليم بأن الانهيار اللبناني مصدر خطر على المصالح الغربية.

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الانباء

قمة غياب التنسيق واللامسؤولية تجلّت بما شهده اجتماع رسمي من سجالات بلغت حدّا غير مقبول.

استحقاق تشريعي اساسي من المتوقع ان يسلك طريقه بعد قرار مالي اقترب اتخاذه.