أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

أسرار النهار

على رغم التزام القضاة الاضراب فان نقاشا حادا يسود في ما بينهم عبر مجموعات واتساب

يعقد نائب متني لقاء انتخابيا يبحث فيه مع مجموعة مؤثرة في الاستحقاق الرئاسي

يتوقع أن تحصل تعيينات في كل المواقع داخل تيار مسيحي بارز عبر خلوات مفتوحة ستتوَّج ببيان سياسي شامل

عُلم أن وزيراً سابقاً لم يحالفه الحظ في الانتخابات النيابية الأخيرة في الجنوب، كان موضع تقدير من بيئته الحاضنة وسياسياً وقضائياً بفعل تعاطيه الراقي مع تقديم الطعن تجاه خصمه ضمن الأطر القانونية بعيداً من أي معطى آخر

اللواء

همس

رفض مسؤول حكومي كبير محاولة لتهريب التشكيلات الدبلوماسية في الوقت المتحرك مع استئناف البحث بالملف الحكومي

غمز

حدّد وزير ونائب سابق ناشط على خط الاتصالات الحكومية 72 ساعة لتبيان الخيط الأبيض من الأسود في ما خص الوضع الحكومي

لغز

بحث «الثنائي» في آلية تنسيق بين وزرائه، بعد ما حصل في الاجتماع الوزاري الأخير، وما نجم عنه لجهة الدولار الجمركي

نداء الوطن

يقـال إن أحـد أسباب الخلاف بين سليمان فرنجية وجبران باسيل حول الموضوع الرئاسي هو رفض فرنجية أن يكون باسيل وصيا على العهد كما في ايام عمه بحيث لا يمكن أن يقدم له جناحاً في القصر

تردد أن شخصية سياسية محوريـة تنظـر بإيجابيـة إلى مقاربة النواب الموارنة والمسيحيين المستقلين الإستحقاق الرئاسي وتعتبر أنهم يتصرفون بمسؤولية وان كان بعضهم يعتبر نفسه مرشحاً طبيعياً إلا انه لا يعتبر إنه وحده المرشح

تقول مصـادر مطلعة أن توقيف عبدالله ياسر السبعاوي حفيد الأخ غير الشقيق لصدام حسين حصل في مقابل تجديد تزويد لبنان بالفيول العراقي

صحيفة البناء

ـ خفايا

قال مصدر نيابي إن تسابق حزب القوات والنواب الـ 13 على إعلان ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية لا يعبر عن حرص أيّ منهما على توفير فرص أفضل لوصوله الى الرئاسة لأن تحويله الى مرشح فريق يضعف الفرص ولا يقوّيها.

ـ كواليس

يقول مرجع دبلوماسي مخضرم إن أفضل الطرق لمعرفة حقيقة الموقف الأميركيّ من الملفات الحساسة في المنطقة هو بمتابعة التعليقات الإسرائيلية على هذه الملفات. ويخلص إلى ان جدية المرحلة التي بلغها مسار التفاوض حول الملف النوويّ الإيراني ينطبق عليها هذا المبدأ.

اسرار الجمهورية

تقول شخصية سياسية في فريق ٨ آذار إن ما يحكى عن الاستحقاق الرئاسي اليوم مضيعة وقت و”الحكي الجدي بعد ١٥ تشرين الاول.

تؤكد أوساط سياسية متابعة أن مفاجأة قضائية ستحصل قريباً جداً ستترك تداعياتها على مسؤولين وموظفين.

لم تتوقف بعد محاولات توحيد جناحي مؤسسة إغترابية من دون إحراز أي تقدم.

الأنباء

فكّ ارتباط

فُهم من تصريح سياسي مهم أن هناك فكّ ارتباط بين ملف استراتيجي محلي وملف اقليمي أساسي ما يجعل الخيارات مفتوحة لبنانياً.

كثرة طباخين

كثرة الطباخين أدت الى احتراق المحاولات التي شهدتها الفترة الماضية على خط قضية ببعد دولي وبالتالي أصبحت كل هذه المساعي وكأنها لم تكن.