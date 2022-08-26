أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ أنّ ثمة احزابا وتيارات سياسية بدأت تحضيراتها لتقديم مساعدات على أبواب العام الدراسي، تقتصر على القرطاسية‎.‎

يلتزم رئيس حزب سياسي الصمت منذ الانتخابات النيابية الاخيرة في ايار الماضي وينقل عنه انه لن يطل اعلاميا قبل التحضير ‏لخطوة جديدة فاعلة‎.‎

يُتوقع أن يُعقد لقاء ثانٍ بين حزبين بارزين بعد عودة مرجع سياسي من الخارج لاستكمال ما جرى في الجولة الأولى من عناوين ينتظر ‏المرجع إياه أجوبتها‎.‎

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الجمهورية

سخر رئيس تيار سياسي وكتلة نيابية من أخبار وتحليلات تتناوله ورفض الرد عليها معلقاً، “بكرا الوقائع” تكذّب “اختراعاتهم ‏وأوهامهم‎”.‎

إعتبر وزير في مجلس خاص أن تشكيل حكومة أو حتى انتخاب رئيس جديد هو ترقيع وليس حلاً لأن المشكلة الحقيقية إنما تكمن في ‏‏”السيستام‏‎”.‎

سعى نائب في منطقة بعيدة الى تسويق نفسه أو أحد أقاربه لشغل موقع وزاري في التشكيلة الحكومية العتيدة اذا تم الإتفاق عليها‎.‎

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اللواء

يدور لغط في أوساط أجنبية حول ما إذا كان الموقع المستهدف في دمشق يعود لحرس دولة إقليمية نافذة أم لجهات أخرى‎.‎

اعتبر قريبون من مسؤول حكومي أن مجرَّد القبول بعدم تغيير وزير الطاقة، يعتبر بمثابة تنازل كبير لتسهيل ولادة مراسيم الحكومة‎.‎

يتجنب نواب في لقاء الـ13 التغييري سماع أي موقف يتضمن ترشيحات للرئاسة، تعتبر تصعيداً بوجه التوجه الوفاقي‎.‎

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نداء الوطن

تترقب مصــادر متابعة موقف رئيس تيار »المردة « سليمان فرنجية لجهة إمكانية بقائه في »الخط« إذا تخّلى »حزب الله« عن ‏ترشــيحه لرئاســة الجمهورية لمصلحة رئيس »التيــار الوطني الحر« جبران باســيل، وما إذا كانّ سيكرر ما فعله بنفسه مع ترشيح ‏العماد ميشــال عون خصوصا أن من داخل تياره كانت دعته أصواتا إلى إعــادة النظر بتمســكه بهذا الخط‎.‎

قالت أوساط سياسية »إذا كانت عقــدة تأليــف الحكومة الجديدة متوقفــة عــى تغيير الوزيرين أمين سلام وعصام شرف الديــن فهي لا ‏تســتأهل كل هذه المماطلة وهذا التعطيل«. وتوقعت أن يتنــازل الرئيــس المكلف عنّ تســمية من يحل محلهما تنازل عن تغيير وزير ‏الطاقة مثلآ‎.‎

لوحظ أن رئيــس الحزب »التقدمي الاشتراكي « غاب عن إطلاق مواقف جديدة بعد الضجة التي اثيرت حول اتصاله بحزب الله وفي ‏الوقت نفســه لم يتم الإعلان عن تلقيه أجوبة من الحزب حول الأسئلة التي وجهها إليه

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البناء

قال مرجع سياسي إن الحكومة المثاليّة لتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية إذا وقع الفراغ الرئاسي هي الحكومة الحالية مع إضافة ستة ‏وزراء دولة من السياسيين. وأضاف أن السعي لإجراء الاستحقاق في موعده يجب ألا ينفصل عن إعداد عدة احتمال الفراغ لأن الواجب ‏التحسّب لكل الاحتمالات

قال سفير أوروبيّ في بيروت إن الواقع السياسي اللبناني يقول بأن القوى الكبرى لا تتصرّف على قاعدة استثمار الانفراجات الدولية ‏والإقليمية للتقارب بمثل ما تستثمر الانقسامات الدولية والإقليمية للخصومة؛ وهذا يعني أن التسوية الداخلية لن تتم بإرادة داخلية بل ‏كنتيجة لتدخل خارجي

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الأنباء

حرب بيانات هي أصدق تعبير عن واقع حال استحقاق يعطى أكثر من حجمه وحقيقته والجميع يعلم أنه غير سالك‎.‎

محطة تشريعية مرتقبة ستشهد على اقرار حزمة مهمة من قوانين لا بد منها على المستويين الاقتصادي والمعيشي‎.‎