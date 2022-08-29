أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

ركزت إحدى محطات التلفزة الحزبية على إشارة مرشح رئاسي إلى أن زوجته ايرانية وانه يتقن الفارسية، للقيام بحملة ضده واعتباره مرشح ايران في لبنان وبالتالي حرق اوراقه باكرا.

يتولى نائب في تكتل مسيحي بارز، التواصل مع نواب وقوى سياسية متنوّعة على خلفية دعم ترشيح رئيس حزبه.

بدأت التدخّلات من قبل قوى سياسية وحزبية لحجز مقاعد لطلاب سينتقلون من المدارس الخاصة إلى الرسمية لعدم قدرتهم المادّية.

اللواء

جرت إتصالات سريعة بين مرجعيات روحية وسياسية إسلامية لتدارك ردود الفعل الغاضبة على تصريح السفير الإيراني السيء على باب دار الفتوى!

تم حذف إسم مستشار رئاسي من لائحة وزراء الدولة السياسيين في حال تم التوافق على حكومة ثلاثينية في اللحظة الأخيرة.

رغم سياسة التمييز المتبعة بوقاحة في توزيع ساعات التغذية الكهربائية بين طرابلس ومناطق شمالية أخرى، فإن نواب الفيحاء لم يحركوا ساكناً في رفض سياسة المكيالين تحقيقاً لمصالح إنتخابية وحزبية شمالية.

نداء الوطن

يتم تسريب تسجيلات صوتية يتحدث صاحبها عـن نصائح في كيفية التصرف بعد دخول قوات “حزب الله” إلى الجليل كمرحلة أولى قبل الوصول إلى المدن الكبرى وطرد الإسرائيليين من المستوطنات ونقل الفلسطينيين من المخيمات إليها.

لاحظت مصادر متابعة أن البيان الصادر عن مكتب الإعلامي في القصر ّ الجمهوري أمس الأول ينم عن تأثر الحملات ضد الفراغ وضد بقاء الرئيس في بعبدا وعن عرقلة تأليف الحكومة على الجو المحيط بعون وإصابته بنوع من الإحباط خصوصاً أن لاصورة واضحة بعد ولا قرار ثابتا لديه.

تتساءل أوساط مراقبة عما إذا كان الرئيس المكلف سـيعمد إلى نسف التشكيلة التي قدمها والذهاب إلى حكومة تضم اسماء تمثل التوازنات الجديدة بعد الإنتخابات في حال التأكد من عدم إجراء الإنتخابات الرئاسية على رغم علمه أن عون لن يوافق عليها.

البناء

خفايا

يقول سياسيّ مخضرم إن الشروط المطلوبة للتوافق على حكومة جديدة تتصل بالتوازنات بين طرفين رئيسيين الأول هو رئيس الجمهورية مدعوماً من حزب الله، والثاني هو الحلف الواقف وراء رئيس الحكومة وهي توازنات ستحكم انتخاب رئيس الجمهورية والفشل في الحكومة يعني الفراغ الرئاسيّ.

كواليس

يقول دبلوماسي أوروبي إن المهلة التي حدّدها الأميركيون والرئيس الأوكراني لتغيير الوضع العسكري في أوكرانيا تنتهي في نهاية شهر آب من دون أن يكون قد تغيّر شيء ويفترض أن يستخدم الرئيس الأميركي معادلته الأفغانية التي تقول ما لم يتحقق حتى اليوم لن يتحقق لو بقينا عشرين سنة أخرى.

الجمهورية

سألت جهات دبلوماسية لماذا لم ترفع الحكومة اللبنانية الدعم عن البنزين فيما كانت الطرقات تعج بالسياح والوافدين حاملي العملات الصعبة والى متى استمرار سياسة حرق ما تبقى من أموال اللبنانيين.

لم ترصد بعد أي تحضيرات لمراجع خارجية تجاه استحقاق داهم تعيشه البلاد باعتراف أكثر من ديبلوماسي من جنسيات مختلفة.

تتكتم مراجع نقابية وترفض الكشف عن الارقام الهائلة التي حققتها شركات تتعاطى بمادة حيوية وحجم تقاسمها وكبار الموظفين الرسميين.

الأنباء

بعيدا عن الإعلام

مرجعية دينية شيعية من خارج الثنائي، زارت دمشق، وتم إبقاء اللقاءات التي عقدتها بعيدة عن الإعلام.

تمهّل

حزب عريق يتمهل في تفعيل تواصله مع جهة سياسية نتيجة أخطاء متكررة من هذه الجهة بحق العلاقة المشتركة.