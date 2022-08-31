أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

بدأت الدعوات تُوجّه من قِبل مرجع سياسي، لمناسبة زفاف كريمته ونجل رئيس مجلس إدارة مؤسّسة إعلامية مرئية بارزة، والذي سيقام في قصر المرجع إياه

عُلم أن سفيرتين غربيتين ستقومان بعد عودتهما من إجازتيهما، بتحرّك واسع باتجاه مرجعيات رئاسية وسياسية وحزبية، لاستطلاع أجواء الإستحقاق الرئاسي لدى هذه الأطراف

يرى بعض المواكبين لتحرّك “الجهاد الإسلامي” و”حماس” في لبنان، أن الأولى بدأت تحظى بدعم إيراني واسع، وخصوصاً بعد حربها الأخيرة في غزة، وعلى غرار ما قامت به “حماس” في الآونة الأخيرة إثر زيارة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنيّة، ستلجأ إلى توسيع نفوذها في لبنان برعاية من “حزب الله.

نداء الوطن

عد أحداث العراق الأخيرة ذكرت معلومات أن بعض قياديي حزب الدعوة العراقي انتقلوا الى بيروت وقد شوهد عدد منهم في فنادق المدينة ومطاعم في وسط العاصمة.

أوساط سياسية تقول إن لديها معطيات تفيد بأن أحد المتمولين من نواب التغيير ملاحق بقضايا جنائية وتهريب ممنوعات في دول أميركا اللاتينية.

لا تزال بعض المصارف تقوم باحتساب رواتب مدير عام صندوق كبير على سعر 8000 ليرة باعتبار ان أموال الصندوق مودعة لديها.

اللواء

أخرت ضغوطات على إدارة بايدن لإحداث تأخير أو عرقلة في إعلان الاتفاق حول الملف النووي إلى ما بعد الانتخابات النصفية للكونغرس.

تحاول مصارف من الفئة الأولى، تمويل عملياتها، عبر عمليات نقدية داخلية وخارجية، بالتنسيق مع المصرف المركزي.

يشكو نواب في «تكتل التغييريين» من تباينات وانقسامات، من شأنها ألا تؤدي الى انتاج مواقف موحدة من الاستحقاقات المقبلة.

الجمهورية

كشف وزير أنه يَنكبّ على تحضير مشاريع للمرحلة المقبلة من شأنها رفد الاقتصاد بموارد جديدة.

أجمَع خبراء ماليون واقتصاديون على أن محاولة تمرير مشروع مشبوه هو كناية عن حماية لصوص ومُرتكبين على حساب الناس وستدمِّر مفاعيله أي قيامة للاقتصاد في حال إقراره.

يقول متابعون في مجالسهم الخاصة إنّ الخارج وبعض الداخل لا يريد إنجاز أي تقدّم لا في الإدارة ولا في المشاريع قبل إنجاز استحقاق حسّاس.

الأنباء

صور هزلية تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي لرسميين فشلوا في أبسط الملفات الموكلة اليهم.

اختفى البحث الجدي في ملف مالي اقتصادي أساسي بسحر ساحر بعدما كان يحتل صدارة المباحثات.