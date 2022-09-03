أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

بعدما لبى “تكتل لبنان القوي” دعوة النائب أسعد ضرغام الى عقد اجتماعه الدوري في دارته، فاخر الأخير بنشره صوراً للاجتماع وللعشاء الذي أقامه على “شرف زملائه” عبر “تويتر” ليومين متتاليين.

قال مقرر لجنة الاشغال النيابية محمد خواجة في لقاء اذاعي أن سبب عدم تفعيل الهيئة الوطنية للسلامة المرورية هو النظام الطائفي من دون أن يبرر السبب الحقيقي علماً أن النظام الطائفي يسود على المجلس ولجانه أيضاً.

لوحظ أن مشاركة جنبلاطية سياسية وروحية لافتة سُجّلت في احتفال صور، في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر

لوحظ أن جهة إعلامية رسمية بدأت أخيراً تتعامل مع الرئيس نجيب ميقاتي على أنه رئيس الحكومة، بدلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال.

نداء الوطن

أكد مستشار في صندوق النقد الدولي أنّ في لبنان انقساماً حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمياه لكنّ هناك إجماعاً على رفض التدقيق الجنائي في وزارة الإتصالات وشركتي الخليوي.

تبيّن أن وزير التربية السابق قد قام بإخفاء عدد من المعاملات لأسباب لا تزال غير واضحة حتّى تاريخه.

لا يزال جهاز أمني غير فاعل يعمل على توزيع عناصره لغايات الحماية الشخصية والإستعراض لبعض الشخصيات ودون أي بدل ماليّ خلافاً لما يعلنه في بياناته الرسمية.

اللواء

يتخوف خبراء من «حرب بحرية» تمتد من المحيط الهادئ إلى البحرين المتوسط والأحمر، على خلفية الصراع على الطاقة، مع حلول الشتاء المقبل..

تساءل مصدر مطلع – إذا صحت التقارير – كيف لفريق لبناني أن يتدخل لمصلحة التهدئة في بغداد، ولا يصرف بعضاً من نفوذه لإنهاء الأزمة الحكومية؟

يكتفي مصرف لبنان بهيئاته على اختلافها بعدم اتخاذ أي إجراءات ضد المصارف المخالفة لتعاميم لجهة دفع الأموال إلى مستحقيها، كما تحوّل سواء في الداخل أو الخارج..

الأنباء

خطوة غير مفهومة لمرجعية تراجعت عن قرارها بعد اشاعة أجواء مختلفة في وقت سابق.

فريق سياسي قد يتجنب الخوض بالأسماء التي يرشحها لاستحقاق داهم وسيكتفي بتحديد مواصفات.

الجمهورية

“لست بوارد إقفال بيوتات سياسية في الجبل” هذا ما أسرَّ به رئيس حزب عريق لمرجع حكومي حين سئل عن رأيه في تبديل وزاري يعود لصالحه ومن طائفته.

‏توقفت جهات دبلوماسية عند أهمية مضمون خطاب مرجع بارز وتمعنت في الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي أطلقها.

يتكتم حزب سياسي عن الإعلان عن قرار إنضباطي بحق إحدى شخصياته خوفاً من تداعياته السلبية على خسارة مجموعات مؤيدة للشخصية.