أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تراجعت معظم الأحزاب والتيارات السياسية في تقديماتها الإجتماعية ومساعداتها لمناصريها، وبعضهم يطالب بحجبها عن الذين لم يصوّتوا لهم في الإنتخابات النيابية الأخيرة

عُلم أن لقاء لثلاثة مرشحين شيعة في كسروان من عائلة هي الأكبر في المنطقة ولبنان كانوا موزعين على اللوائح التقوا في دارة المرشح الذي ترأس لائحة التغيير، للتأكيد على وحدة العائلة في أي استحقاق والتوافق على مرشح اجماع بدعم ومباركة صاحب الدعوة

جرت وساطات لاطلاق مسؤول في تيار سياسي كبير بعدما تم توقيفه في المطار وفي حوزته الة قيل انها تستعمل في فرم انواع من المخدرات علما ان ضجة كانت اثيرت حول تعاطي نجله حشيشة الكيف قبل مدة

اللواء

أبدى مرجع رسمي تفهمُّه لعدم دعوته لمؤتمر تنظمه مرجعية روحية وأظهر تجاوباً مع حرص المرجع الروحي إبعاد المؤتمر عن أي مؤثرات سياسية داخلية!

تُفاخر النائب حليمة القعقور في أحاديثها مع زوارها بإنتخابها بأصوات غير أبناء طائفتها، وبالتالي فهي غير ملزمة بتمثيل طائفتها وتبنِّي مطالب أبناء منطقتها!

تشابهت مواصفات رئيس الجمهورية التي تطلقها مراجع روحية وأوساط سياسية، واعتبر أكثر من مرشح بأنها تنطبق عليه شخصياً أكثر من غيره!

نداء الوطن

لم يسقط من حسابات جهات سياسية معارضة للعهد اعداد تحرك مضاد في مقابل التحرك المواكب لانتقال الرئيس ميشال عون من بعبدا الى الرابية.

بلغ حجم طلاب الجامعة اللبنانية الذين استحصلوا على إفادات للانتقال الى الجامعات الخاصة اكثر من 10% من الطلاب المسجلين وانخفضت نسبة التسجيل في الجامعة اللبنانية للعام المقبل اكثر من 20% بسبب اضراب اساتذتها.

تبين ان جولة الوزراء على الحدود الجنوبية قام بتنظيمها “حزب الله” حيث اتخذ اجراءات للمواكبة الامنية للوفد الوزاري علماً انها قوبلت بانتقادات شعبية من الجنوبيين، في ظل تقاعس الوزراء الذين شاركوا في الجولة عن القيام بواجباتهم وانقطاع المحروقات والمياه والكهرباء والطحين عن مناطق واسعة في الجنوب

البناء

خفايا

قالت مصادر أمنيّة إن تعديل مهمة اليونيفيل بما يتيح التحرّك في بلدات وقرى الجنوب دون مواكبة الجيش اللبناني سيؤدي إلى صدامات بين الأهالي وقوات اليونيفيل، كلما حاولت التمادي في التصرّف كقوة استطلاع متقدّمة لجيش الاحتلال او كبديل لجيش لحد في تنفيذ المداهمات

كواليس

لاحظت مصادر نيابيّة أن نص مبادرة تجمُّع نواب الـ 13 التي تضمّنت قرابة ألف كلمة خلت من ذكر كلمة واحدة عن “إسرائيل” كعدوّ أو مصدر تهديد أو انتهاك للسيادة، رغم إشاراتها المتكرّرة لمفردات مثل السيادة والخطة الدفاعيّة والأمن، حيث يُراد الغمز من سلاح المقاومة

أسرار الجمهورية

فشلت حتى اليوم المساعي التي بذلت لتوسيع تحالف نيابي كان يمكن أن يشكل ??? من عدد اعضاء المجلس.

قرر رئيس كتلة نيابية أن يرد غدا على مواقف مرجعية سياسية طالت اداء فريقه في السلطة في المرحلة الماضية.

نقل عن مسؤول أممي غير مدني شكواه من مضايقات تتعرض لها قطاعات تابعة له في بعض المناطق.

الأنباء

لم يوُفّق

لم يوفّق رئيس حزب مسيحي في تكرار صفة “التحدي” في خطاب أخير، حيث بدا أنه يتحدى حليفاً له لا الأخصام.

*تريّث

عدد من المدعوين إلى لقاء من لونٍ واحد يتريثون في إعلان قبول الدعوة والحضور، ويربطون ذلك باطلاعهم المسبق على بنود النقاش.