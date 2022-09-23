أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

اسرار النهار

‎■‎علم أن وزير الطاقة وليد فياض دخل الى اجتماع إحدى اللجان النيابية سائلاً عن موضوع الاجتماع ليتبيبيّن له أنه غير معني ‏بالمضمون وأنه يقصد اجتماع لجنة أخرى في موعد آخر

‎■‎قال النائب سليم عون لزميله فؤاد مخزومي على هامش اجتماع اللجان النيابية “ما بدي رد عليك على الواتساب أحسن ما تفهمني ‏غلط

اللواء

همس

‎■‎نصحت دوائر دبلوماسية أميركية شخصية لبنانية التقتها على هامش اجتماعات نيويورك، بعدم تفويت الفرصة المتاحة لتوقيع ‏الاتفاق مع تل أبيب قبل 3 ت2‏‎!‎

غمز

‎■‎ردّ مصدر نقابي على عبارة غريبة في بيان موظفي المصارف متسائلاً: هل يجوز الاستهتار بحياة ألوف المواطنين الموطنين ‏رواتبهم في المصارف المقفلة‎!‎

لغز

‎■‎ثبت، فعلياً، أن مساعدة عربية لصندوق تعاضد القضاة، وفَّرت لهم معونة دورية بـ«الفريش دولار‎»!‎

نداء الوطن

خفايا

‎■‎تشهد إحدى الوزارات الأساسية عملية إخفاء مستندات تتعلّق بمشاريع نُفّذت في المرحلة السابقة‎.‎

‎■‎تردّد أن الجانب الإيراني اشترط حضور وزير الطاقة وليد فياض الى طهران لاستكمال المباحثات حول هبة الفيول الإيرانية التي ‏ستستبدل بمادة المازوت المطابق للمواصفات لتشغيل معملي دير عمار والزهراني‎.‎

‎■‎تجرى تدخلات في الدوائر المعنية لإضافة أسماء في لوائح الأسر المستفيدة من البطاقة التمويلية المنتظرة

البناء

خفايا

‎■‎تؤكد مصادر نيابية أن نصاب أي جلسة لانتخاب رئيس جديد بات متوافراً بعد احتساب عدد النواب الذين قرّروا رفض استخدام ‏التعطيل شرطاً للحصول على التوافق وفضلوا الاحتكام للائحة مرشحين تُعرض أمام النواب على الفراغ بذريعة الشراكة ما قد يؤدي ‏الى الانهيار خصوصاً أن لا غطاء دولياً للفراغ‎.‎

كواليس

‎■‎قال مصدر روسيّ إن الرئيس فلاديمير بوتين قرّر العملية العسكرية في أوكرانيا في سياق المواجهة مع الناتو، والعنوان كان واضحاً ‏برفض توسع الناتو. والمواجهة مستمرة وهي قد تتصاعد واحتمالاتها مفتوحة والسلاح النوويّ ككل أسلحة روسيا موجودة لخدمة ‏الأهداف ولا خطوط حمراء

اسرار الجمهورية

‎■‎توقفت أوساط سياسية عند تبدل تعاطي تيار بارز مع مسألة دستورية كان يخش حصول تلاعب في مواعيدها ويعرض المتلاعبين ‏لاتهامات بالتمرد‎.‎

‎■‎إعتبرت أوساط قضائية أن مرجعية قضائية تسرعت في الحكم مسبقاً على إسم قاض طرح أخيرا رديفا في ملف حساس فقيمت آداءه ‏سلبا قبل تسلم القاضي المذكور للملف علما أن المرجعية القضائية نفسها لطالما أشادت بالقاضي المطروح‎.‎

‎■‎توقفت مراجع أمنية أمام الاتهامات الباطلة في أكثر من اتجاه وهي تبحث عن مصدر الرواية‎.‎

الأنباء

‎*‎هجرة الموظفين‎ ‎

يواجه القطاع العام أزمة خطيرة تتمثل بهجرة الطاقات الشابة والخبرات إلى المؤسسات الخاصة أو الى الخارج، في ظل الواقع المزري ‏مالياً لقيمة الرواتب‎.‎

‎*‎فوضى في وزارة

وزير يعاني من فوضى عارمة داخل أروقة وزارته حيث تدب الفوضى في كل المعاملات الإدارية دون أدنى رقابة‎.‎