أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

أفادت معلومات ديبلوماسية أنّ معظم دول الخليج لم تحدد مواعيد لعدد من مرجعيات سياسية لبنانية في هذه المرحلة، عبر اعتذارات أو عدم الرد على البعض تجنبًا لتفسيرات استنسابية حول مواقف هذه الدول من الاستحقاقات اللبنانية.

حظي بيان دار الفتوى باهتمام السفراء الغربيين في لبنان وأخذ حيزاً واسعاً في الإعلام الخليجي اسوة برصد ديبلوماسي للأصداء اللبنانية المختلفة حياله .

سمعت شخصيات سياسية في بعض زياراتها الخارجية ان مجرد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد سيعني بدء قلب الصفحة الانهيارية المالية لان البعد المتعلق بانتخابه لا يقف عند التزام البعد الدستوري فقط وانما بتحفيز العالم على دعم لبنان.

اللواء

يسود غموض قاتل موقف دولة كبرى من «فيول إقليمي» لا يزال قيد التفاوض، قبل شحنه وربطه بأجندات أخرى.

قرأت مصادر محايدة في مواقف مرشّح رئاسي بارز للرئاسة، بأنها تعطي انطباعاً، وكأنه وسطي، ولا ينتمي إلى تحالف 8 آذار، كما هو معروف.

تخوف أمنيون من انتقال التوترات المفتعلة إلى العاصمة بعد طرابلس وصيدا، وتساءلت عن أهداف الإشكالات الأمنية في عاصمتي الشمال والجنوب، ومَنْ يقف وراءها؟

نداء الوطن

قالت معلومات ان المشاورات لتعويم الحكومة الحالية، مع بعض التعديلات، عادت الى النقطة الصفر وأن السبب «سلة شروط مسبقة» وضعها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أبرزها موافقة الرئيس ميقاتي على تعيينات حساسة ودقيقة في أكثر من موقع قيادي ومالي.

لاحظت مصادر متابعة أن معظم المصارف في الشمال مثلاً اعتمدت فتح فروع تابعة لها في الكورة والبترون وزغرتا، أما في البقاع فقد ارتكزت على الفروع الموجودة في زحلة مما أعطى انطباعاً حول طبيعة الوضع الأمني والتفلت الذي حصل وتركز اقتحامات المصارف في مناطق معينة.

توقفت مصادر متابعة عند الإشكال الذي حصل على طريق مار شربل في راس أسطا خلال مسيرة راجلة إلى دير مار مارون في عنايا بسبب ما حكي عن إحراق صورة للسيد حسن نصرالله في المنطقة، واعتبرت أن هذا الأمر يجب أن يطرح مسألة انتشار السلاح والمسلحين وصور «حزب الله» ونصرالله في المنطقة خصوصاً على طريق أحد أهم المزارات المسيحية في الشرق.

الجمهورية

مسؤولة أممية في بيروت قالت إنها تلمس خطورة موضوع النازحين السوريين لكن ما العمل إذا كانت بعض الدول الأوروبية ممن تحسب نفسها أنها صديقة لبنان وراعيته ترفض عودتهم وتريد دمجهم بالمجتمع المحلي.

أكد قريبون من قطب سياسي أنه مرن في مقاربة تعديل وزاري يخص طائفته ولكنه لا يقبل بإحراجه عبر خيارات مستفزة.

عُلم أن سبب إمتناع سفير دولة إقليمية عن دعوة أحد النواب الى لقاء عقد في دارته يعود إلى كون هذا النائب قد دعم شخصية غير محبذة من تلك الدولة في أحد الإستحقاقات الدستورية.

الأنباء

محاولات لرفع السقف عشية استحقاق مرتقب ولو في اللحظات الأخيرة تحصيلاً لبعض المكاسب.

مواقف بعض القوى تجاه استحقاق تشريعي جاءت متناقضة بين مؤيد “بالمفرق” ورافض “بالجملة”.