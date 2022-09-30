أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

اللواء

همس

تردَّدت معلومات أن جلسة الورقة البيضاء، كانت استعراض قوة بوجه دعم دولة كبرى لمرشح يعتبر من «صقور المعارضة»!

غمز

أثار تراجع وزير عن تعميم أصدره بلبلة لجهة العجز الظاهر- في نظر اقتصاديين- عن إدارة ملف التحوُّل في سعر صرف الدولار وتأثيره على المالية العامة والأسعار

لغز

يصرُّ رئيس تيار موالٍ على دفع البلد إلى الفوضى، في اختبار قدرته على تحريك الشارع، والاستعداد لمتغيرات تخدم طموحاته!

نداء الوطن

خفايا

قالت شخصية معارضة بعــد جلســة انتخــاب رئيس الجمهورية أمس إن على القوى الســيادية أن تعمل على خطة عملية لمواجهــة تطيير النصاب والجلسات بالتنسيق مع القوى الرافضة للمس بالدستور، بدل الإستســلام للفراغ وكأنه صار قدرا” لا يلقى أي معارضة وبالتالي إن السكوت عنه لم يعد مقبولا

على رغم التداول باسمه كمرشــح محتمل للمعارضة لم يســجل أي تصريح أو حضور للنائب السابق صلاح حنني الذي يبقى اســمه مطروحا للتوافق عليه في حال الدعوة الى جلسات انتخاب جديدة.

تساءلت أوساط سياسية عمن يقــف وراء ســؤال نائب رئيس المجلس الياس بو صعب للرئيــس بــري »هــل يفرض الدستور انتخاب ماروني لرئاسة الجمهورية؟«.

البناء

كواليس

قال أحد النواب الجالسين في الصفوف الخلفيّة إنه متأكد من أن النائبة سينيا زرازير هي صاحبة الصوت لهمسا أميني وإنها مثل زميليها غسان سكاف وبلال حشيمي خالفت وعدها لزملائها فلم تنتخب ادة الذي انتخبه سكاف ولم ينتخب معوّض الذي انتخبه حشيمي ولم ينتخب لبنان بعكس وعودهم جميعاً

الأنباء

مقابلة لافتة

مقابلة لشخصية سياسية مع محطة إعلامية، كانت لافتة في ظل النزاع القائم بين الطرفين.

مديح بنتيجة عكسية

يتردد أن رئيس حزب مسيحي تعمّد المديح بأحد النواب في واحدةٍ من إطلالاته الإعلامية بقصد حرق ورقته الرئاسية.