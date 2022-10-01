أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء

ـ كواليس

قال مرجع سياسيّ إن 15 تشرين الأول سيكون يوماً هاماً في تاريخ لبنان، حيث يحلّ موعد بدء الاستخراج من حقل كاريش، وهذا ‏يعني إما أن يتم الترسيم قبل هذا اليوم أو يكون موعداً لبدء الحرب. وفي هذا اليوم يحسم المجلس الدستوريّ مصير الطعون النيابية ‏وتظهر التوازنات النهائيّة في المجلس‎.‎

ـ خفايا

قال مصدر على صلة بالملف الحكوميّ إن نتائج جلسة الانتخابات الرئاسيّة كشفت الحاجة الملحّة لتسريع المسار الحكوميّ، لأن ‏احتمالات الفراغ الرئاسيّ تتقدّم على احتمالات نجاح جلسات انتخابيّة لاحقة بالتوصل الى انتخاب رئيس وتوقع أن يكون الأسبوع ‏المقبل أسبوع الحكومة‎.‎

صحيفة اللواء

ـ همس

أبلغ مسؤول لبناني كبير الجانب الأميركي الذي التقاه على هامش اجتماعات نيويورك أن من سيتولى التوقيع عن لبنان على اتفاق ‏ترسيم الحدود هو وفد تقني مفوض بذلك‎.‎

ـ غمز

أجرى نائب سابق شمالي اتصالات بنائب حالي، وشكره على ما اعلنه بعد جلسة الخميس، وتواعدا على اللقاء‎.‎

ـ لغز

يُصرُّ حزب بارز على المضي قدماً في التقريب بين فجوتين في تأليف الحكومة، للحؤول دون ورطة الفراغ المنهكة‎.‎

صحيفة النهار

ـ لقاءات بعد تباعد

تجري لقاءات واتصالات على أعلى المستويات بين حزبين حليفين تباعدا في الآونة الأخيرة وبرزت معالم التوافق عبر التصويت من ‏كليهما للنائب ميشال معوّض‎.‎

ـ استغراب

استغربت أوساط عدة إعادة طرح احد الافرقاء النافذين في السلطة في اطار المحاولات الجارية لتعويم الحكومة الحالية توزير أسماء لم ‏تنجح في الانتخابات النيابية على سبيل “التعويض” عليها فشلها‎!‎

صحيفة نداء الوطن

ـ توقفت مصادر مراقبة عند استقبال قائد الجيش العماد جوزاف عون السفيرة الأميركية مع وفد عسكري رفيع في مكتبه في اليرزة في ‏‏29 أيلول الماضي بينما كانت تعقد في مجلس النواب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي غابا عنها‎.‎

ـ تساءلت شخصية سياسية عن سبب تطيير قوى 8 آذار النصاب بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى على رغم أن ‏قوى المعارضة ما كان بإمكانها أن تتفق على مرشح واحد وتعطيه 65 صوتاً بغياب ستة نواب من صفوفها، واعتبرت أن هذا الأمر ‏مرده إلى أن هذه القوى الممانعة لا يمكن أن تحصل على أكثر من 61 صوتاً‎.‎

ـ إعتبر مراقبون أنه لو تم التصويت لسليمان فرنجية لكان حصل على أقل من 40 صوتاً أي أقل من الأصوات التي كان يمكن أن ‏يحصل عليها ميشال معوض، ولذلك تمت تغطية هذا الرقم بالورقة البيضاء‎.‎

الأنباء

تمرير الاستحقاق

ضغط جدي من فريق اساسي على حليفه لتمرير استحقاق بأسرع وقت ممكن‎.‎

بين مرحلتين

ليس مؤكداً إذا ما كان انجاز عابر للحدود سينتهي قبل انتهاء مرحلة سياسية أم أنه سيؤجّل وضعه موضع التنفيذ الى المرحلة الجديدة ‏الآتية‎.‎