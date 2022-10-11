أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

أمينة عامة سابقة لأحد الأحزاب المسيحية تسوّق رئاسياً لوزير سابق من هذا الحزب من دون أن يكون عضواً فيه.

لم يوفّق نائب من جبل لبنان في تحركاته الخارجية سعياً وراء إدراج إسمه على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وقع اشتباك كلامي بين شخصية سياسية وأحد الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بعد رفض الأخير تلبية خدمة شخصية لتلك الشخصية.

اللواء

تراهن أوساط سياسية وحزبية على إمكانية ولادة الحكومة العتيدة في العشر الأخير من الشهر الحالي، ولو أدّى ذلك إلى ممارسة الضغوط اللازمة على من يعرقلون التأليف!

وصف نائب قواتي حديث رئيس التيار العوني جبران باسيل المتلفز أمس بمثابة المطالعة الأخيرة قبل صدور الحكم المبرم من الناس!

لوحظ أن عدداً من النواب التغييريين غادروا البلد عشية موعد الجلسة الثانية لإنتخاب رئيس الجمهورية، مما يُرجح إستمرار الخلاف بينهم على إسم مرشح واحد من الشخصيات المتداولة في إجتماعاتهم!

نداء الوطن

بعد اعتباره تهديد السعودية من قبل مسؤولين أميركيين بسبب موقفها في أوبك موقفا متهورا وغير محسوب وتأكيده أن استقرارها من استقرار الرشق الأوسط، غادر الوزير السابق وئام وهاب الى الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستمر أياما.

البيان الشــديد اللهجة الــذي أصدره رئيــس مجلس القضاء الأعلى واعتبر فيه أنّ وزير العدل ينفذ أجندة سياسية لا قضائيــة يأتي بعــد مرحلة كانت فيها العلاقة جيدة بينهما خصوصا عندما ذهبا معاً الى العراق سعيا للحصول على دعم للجسم القضائي، مع الإشارة الى أن الوزير ربّمــا كان قصد القاضي عبود عندما تحدث عن ماض مضى لبعض القضاة.

على رغــم كم المعلومات المنشرة حول تهريب الطحين والقمح المدعوم الى سوريا لا تزال التسريبات تتحدث عن استمرار التهريب.

البناء

قال مصدر على صلة بمفاوضات النفط والغاز إن الاتفاق تحول تدريجياً من اتفاق لترسيم الحدود الدولية البحرية إلى اتفاق تقاسم المناطق الاقتصادية البحرية. وهذا يزيل عقد لا يستطيع الطرفان التنازل فيها ويتيح للتوقيع أن يكون إجرائياً لا سيادياً بالنسبة لحكومة الاحتلال وينفي صفة المعاهدة لبنانياً

تؤكد مصادر روسية أن استهداف البنية التحتية الأوكرانية أصبح ضمن يوميات الحرب ضمن خطة لإغلاق المطارات ووقف حركة القطارات وقطع الكهرباء والاتصالات ووضع الإمدادات عبر الحدود تحت النيران. واعتبرت هذا التطور منفصلاً عن مسار الحرب البرية

الأنباء

تكتل نيابي جديد يحاول أن يلعب دوراً وسطياً رغم قربه الداخلي من الفريق السيادي.

اتساع مروحة حراك دبلوماسي ودائرة البيكار تطال وجوهاً من خارج الخط السياسي المقرّب.