أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

عُلم أن حركة “الأوراق البيض” ستتقلص في الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس، وستضاف أسماء جديدة، مع زكزكات وحرق أسماء.

يؤكد مرجع سياسي في مجالسه أن زيارة الموفدين الدوليين الى لبنان استطلاعية، فهم يستمعون أكثر مما يتكلمون ومن المبكر حسم خيار التسوية في هذه المرحلة.

تعاني الأحزاب والنواب ومعظم السياسيين أزمات مالية، ما يجعلهم يتجنبون الاستقبالات الشعبية وتقديم المساعدات المدرسية والجامعية، وميزانية بعضهم تقلصت الى أكثر من النصف.

يقول مرجع سياسي في مجالسه، إن الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وفي ظل التطورات الدراماتيكية الحالية، ستكون لها ارتدادات كبيرة على الداخل اللبناني، وتحديداً على الصعيد الإقتصادي.

الجمهورية

صدرت التعليمات جازمة منذ أسبوع تقريباً بوقف التهجم على وسيط غربي عبر شاشة إحدى المؤسسات الحزبية ومؤسساتها المختلفة.

حذّرت جهات أمنية أطرافاً سياسية من المغالاة في الاستفزاز وتحدي المشاعر على خلفية استحقاق قريب خشية تداعيات تزيد الوضع تأزماً وخطورة.

أبلغ أحد الوزراء بعض المقربين قوله: أنا أعرف من سرب اسمي كمرشح، وأعرف أيضاً أنني لست موظفاً عنده أو عند غيره.

اللواء

تمر علاقة لبنان بدولة كبرى مناوئة لدولة كبرى حليفة بمرحلة من عدم الثقة، ويخشى أن تتصاعد المشكلة في الأشهر المقبلة.

عمَّم حزب بارز على نوابه وقياديِّيه المكلفين بالتحدث أن يلزموا الصمت طوال فترة المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية.

تعرّض وزير محسوب على بعبدا لتأنيب حاد من رئيس تيار موالٍ، على خلفية عدم حسم الموضوع المتعلق بتعيين «رديف قضائي» لغايات معلنة!

نداء الوطن

تساءلت مراجع متابعة عن سبب قيام جهات معينة بتسريب أخبار تقول إن «حزب الله» لا يعارض انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بعدما كان السيد حسن نصرالله أكثر من انتقاداته للجيش وقيادته متهماً إياها باستضافة دائمة للأميركيين.

علق قطب لبناني على خبر اتصال الرئيس الاميركي جو بايدن بالرئيس ميشال عون لتهنئته بانتهاء مفاوضات الترسيم قائلاً: المهم الا يعتبر الرئيس عون بعد هذا الاتصال ان بامكانه البقاء في قصر بعبدا.

لم تكن جهات حزبية ممانعة مرتاحة لتوسيع دائرة استقبالات وزيارات السفير السعودي لتشمل نوابا وشخصيات من قوى 8 آذار وهي أخفت انتقادات موجهة إلى هذه الشخصيات.

البناء

قال مسؤول لبناني تابع التفاوض حول حقول النفط والغاز إن الرابح من الاتفاق يراعي بتواضعه في الحديث عن النصر وضع الفريق الخاسر الذي يحاول تغطية خسارته بالحديث المزعوم عن تحقيق انتصار، ولذلك لن يرد لبنان على الكلام الإسرائيلي عن تراجعه ويكتفي بالدعوة لقراءة النصوص.

قال دبلوماسي غربي إن الوسيط الأميركي حمل معادلة قادرة على إقناع لبنان و»إسرائيل» بقوله للبنانيين جئت لكم بالاتفاق الذي يجنبكم كارثة اقتصادية مالية لا أفق للخروج منها بدونه، وقوله للإسرائيليين جئت لكم بالاتفاق الذي يجنبكم حرباً لا أمل لكم بربحها ولا يمكن تجنبها بدونه.

الأنباء

زيارة لافتة لشخصية اقتصادية عالمية ما ينذر بأن خطوات عملية باتت على نار حامية.

مرجعية معنية تركت الباب مفتوحاً امام احتمال انجاز خطوة سياسية مرتقبة في الايام المقبلة وان كان الموقف جاء عرضياً.