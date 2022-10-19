أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

بدا مستغربا لكثيرين ان عددا وافرا من الوزراء يقومون بزيارات وسفرات خارجية كثيفة ولا يوفرون مناسبة سفر الا ويستغلونها حتى لو كانت هامشية من دون الاخذ في الاعتبار الوضع المالي للوزارات.

لوحظ أن ما أثير حول عشاء السفارة السويسرية أدى الى بلبلة وصولاً الى اصطفافات داخل الكتلة الواحدة وتباعد وتباينات.

يبتعد رئيس تكتل نيابي بارز عن القرارات الكبيرة لجملة اعتبارات لتمرير هذه المرحلة البالغة الخطورة.

الجمهورية

فضّل أحد المساهمين في إنجاز ملف دقيق البقاء بعيداً من الأضواء بعدما شعر ان هناك تنافساً على دور البطولة في هذا الملف.

سُمع أحد النواب يقول في المجلس النيابي، معلقاً على هزةّ أصابت إحدى الكتل النيابية، ان الخطوة تأخرت بضعة أشهر.

تَردّد في جمعية غير سياسية وغير ادارية ان عدد الفروع التي ستقفل في القطاع متعددة وتشمل المناطق كلها.

اللواء

ابتعدت عاصمة أوروبية عن مشهد التجاذب حول مبادرة تقدم نفسها أنها حيادية، تجنباً للإحراج الدبلوماسي.

يحسد نواب كثر مرجع كبير على طول أناته وصبره، على مداخلات وكلام يساق خارج سياقه، خلال الجلسات النيابية.

يدفع أصحاب الشركات ومؤسسات الاستيراد بإيصال صفيحة البنزين الى المليون ليرة، قبل إنزال هذه الفئة إلى التعامل، في سباق هستيري لجني الأرباح!

نداء الوطن

سـأل دبلومايس خليجي أحد الدبلوماسيين الأوروبيين عن مدى جدية الــكلام حول تغيير اتفاق الطائف والذهاب الى عقد إجتماعي جديد في لبنان، فأكد له الدبلوماسي الأوروبي أنهم ليسوا في هذا الوارد اطلاقا.

إستغرب حزب فاعل قيام مستشار بارز في موسكو، بمعاودة الترويج لمرشح من قوى الثامن من آذار لرئاسة الجمهورية.

يقـول مطلعون على موقف دولة خليجية بارزة، إنها تضع فيتو على عودة مرجـع بارز الى موقعه في العهد الجديد.

الأنباء

التحرك الفاعل لكتلة نيابية على مستوى التشريع يعكس حرصاً واضحاً على أداء متمايز مستمر.

مشهد مستجد يطرأ على مجموعة نيابية يضعها برسم الكثير من الأسئلة أمام الرأي العام في ضوء عدم قدرتها على تقديم أي جديد حقيقي.