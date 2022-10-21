أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يُسجل غياب لافت لمواقف أمين عام حزب يساري قديم منذ فترة طويلة، والأمر عينه لمعظم قياديّي الحزب المذكور‎.‎

كشف احد النواب الجدد ان طرح اسم الوزير السابق ناصيف حتي لم يولد في اي سفارة كما يدعي البعض، بل جاء ثمرة نقاش ‏مستفيض بين عدد من النواب كان في عدادهم

علق وزير سابق على اخبار اللقاءات التي يجريها “تكتل الاعتدال الوطني” بالقول “ان وتيرتها تجعلك تظن ان للتكتل تأثيرا كبيرا في ‏مجرى الاحداث‎”.‎

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الجمهورية

حصل لقاء مطوّل بين مرشح ونائب من حزب بارز، فقال له إنّه مرشح سيادي فأجابه إنك مرشح طرفي ومشكلتك »باللي رشَّحك‎«.‎

عبّرت شخصية طُرح اسمها كمرشح عن انزعاجها من الطريقة التي يتداول بها البعض اسمه.. وقال »تركوني وحِلّو عني‎«.‎

حمل رئيس تكتل إسم أحد الأشخاص إلى مرجعية روحية لطرحه كمرشح للرئاسة ما أثار انزعاجه، معتبراً أنّش هذه الطريقة بمثابة ‏حرق لاسمه‎.‎

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اللواء

يتوقع دبلوماسي معني أن تتحرك دولة كبرى، في الملف الرئاسي، بعد إنهاء سائر ترتيبات الترسيم الحدودي‎.‎

لم تنجح محاولات بذلت لإحداث خرق بين «تكتل التغييريين» وحزب يميني فاعل‎!‎

يُنقل عن مسؤول مالي رفيع قوله أنه بتجربته بات على اقتناع أن الشعب اللبناني اعتاد على سعر صرف دولار مرتفع، حتى لو تجاوز ‏الـ50 الفاً‎!‎

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نداء الوطن

‎ ‎يبدي حــزب بارز قلقه العميــق مــن اتســاع وجود اللاجئين الســوريين في لبنان، رغم علاقــة الحزب القوية مع القيادة الســورية ‏وهو يعكف على وضع الخطط التي تساعد على إعادتهم الى بلادهم‎.‎

‎ ‎تبـين أن نائبة تغييرية مــن الجبــل هي التــي تتولى مساعدة زميلة لها من بيروت في ســلوكها الســياسي، والتأثري عليها، بعدمــا ‏قطعت الأخيرة صلاتها بمرجعيتها الأساسية‎.‎

بعد محاولات حثيثة من قبل وزارة حيوية لإعادة علاقات التبادل التجاري مع دولة عربية وإعادتهــا الى ما كانت عليه في السابق، أتى ‏الجواب غير المباشر بتأجيل البحث الى العهد الجديد‎ .‎

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البناء

قال خبير في الشؤون الأوروبية إن المشهد البريطاني يؤكد فشل الحلول التقليدية والتقنية معاً للأزمات الناتجة عن أزمة الطاقة التي ‏تشهدها الدول الأوروبية منذ حرب أوكرانيا وإن استقرار أي بلد أوروبي بات رهناً باستقرار أوروبا كلها، واستقرار أوروبا رهن ‏باستقرار سوق الطاقة‎.‎

توقع مصدر حقوقي أن تحمل الدفعة الثانية من القرارات الخاصة بالطعون النيابية تغييراً في نيابة أكثر من نائب منتخب بعدما انتفى ‏المجلس الدستوري لإعلان أول النتائج الطعون التي تمّ ردها خلافاً للتوقعات لتأكيد استقلاله عن أي مرجعيات سياسية ومنح المصداقية ‏لما سيصدر عنه لاحقاً‎.‎

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الأنباء

لم يكن الموقف الذي أعلنه نائب بارز جديداً لجهة تهديده بالفوضى، فهو كان هدد بالأمر سابقاً في لقاءات مع عدد من السفراء‎.‎

يحاول مسؤول معني باستحقاق أساسي الايحاء لمرجعية سياسية بالوقوف إلى جانبها في ما يتعلق بمطلب أساسي فيما كان المسؤول ‏نفسه قد وافق على نقيض هذا المطلب‎.‎