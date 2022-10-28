أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

بعد حدوث زوبعة بين مرجع ووزير في حكومة تصريف الأعمال عادت العلاقة الى وضعها الطبيعي بين الرجلين‎.‎

اعتذرت المديرة العامة للنفط اورور فغالي عن عدم الانضمام الى الوفد اللبناني الذي توجه الى الناقورة لاتمام اتفاق الترسيم البحري مع ‏إسرائيل‎.‎

عمد أفراد محظيون تربطهم علاقات مع نافذين على رد مبالغ مالية الى أصحابها من فلسطينيين وسوريين بعد ابلاغهم بعدم التمكن من ‏تمرير مرسوم التجنيس‎.‎

الجمهورية

يُفكّر مرجع روحي في كيفية ترجمة فكرة طَرحها بعض السياسيين بضرورة تدخّله في استحاق مفصلي‎.‎

يجري التداول في مؤتمر وطني بتغطية سياسية شاملة لوضع خطة مالية – إقتصادية للبنان‎.‎

يرى خبراء اقتصاديون أنّ شطب الودائع سيؤدي الى مزيد من الكساد وهو ليس حلاً والأزمة الكبرى هي أزمة سيولة‎.‎

اللواء

كشف دبلوماسي لبناني رفيع أن علاقة فريق التيار الوطني الحر مع دولة كبرى على طريق التسوية، تمهيداً لرفع العقوبات‎..‎

تابع ليل أمس مرجع كبير الكلام الرئاسي مباشرة، تمهيداً للتعامل معه، بعد انتهاء الولاية الرئاسية‎..‎

جرى تدخل لترتيبات وضع صرف الدولار عند هامش معين، بدءًا من الثلاثاء المقبل‎..‎

نداء الوطن

بعد تعرّضهم لنكسة انتخابية في إحدى جامعات كسروان، يتردد أنّ عدداً من الطلاب المنتمين إلى تيار سياسي جهّزوا استقالاتهم من ‏النادي السياسي الطالبي‎.‎

عُلم أنّ الاتحاد الاوروبي سيكون له موقف من التطورات اللبنانية وقد يزور وفد منه لبنان لامتصاص تداعيات الفراغ الرئاسي الذي ‏صار واقعاً بشكل حتميّ‎.‎

قالت مصادر معنية إنّ برنامج صيانة معملي دير عمار والذوق يبدأ في بداية تشرين الثاني وهو يتزامن مع آخر شحنة فيول عراقي قد ‏تصل من الاتفاق الأول، الامر الذي يعني استمرار العتمة رغم وصول شحنة الفيول‎.‎

البناء

قال مرجع في القانون الدولي إن الوثيقة الأميركية التي أعلن لبنان موافقته عليها بما تضمنت من إنهاء لعناصر التفجير في الخلافات ‏الاقتصادية والحدودية لم تنه هذه الخلافات، وفقاً لمضمون النص، ولذلك فإن الوثيقة هي اتفاق غير مباشر لفك الاشتباك الاقتصادي ‏والحدودي وليست اتفاق ترسيم‎.‎

يقول خبير في تنظيم الحملات الإعلامية إن أغلب الحملات التي تتناول تفاهم النفط والغاز وتصفه بالتطبيع أو التفريط تأتي من قوى ‏على صلة وثيقة بـالأميركي، وهذا يعني أنها حملات لإطلاق غبار يريد وضع المقاومة في موقع دفاعي لتخفيف ضغط الإحراج عن ‏الجانبين الأميركي والاسرائيلي

الأنباء

قطب مخفية لا تزال تحيط بظروف اتفاق استراتيجي تستدعي توضيحات من المعنيين‎.‎

جهة اقليمية اساسية لا تزال تلتزم الصمت حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل رغم دورها تأييداً أو تغطية‎.‎