أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء

– توقفت مصادر دبلوماسية أمام كلام وزير الخارجية الأميركية الذي اعترف عبره للمرة الأولى بنهاية النظام العالمي الذي حكم العالم ‏بعد نهاية الحرب الباردة واعترف بأن نظاماً جديداً قيد التشكل وأن واشنطن تسعى لضمان دورها القيادي فيه بموازاة دور موسكو ‏وبكين‎.‎

– قالت مصادر مالية إن بقاء حكومة تصريف الأعمال بعد الفراغ الرئاسي سيرافقه إنفاق مالي يصل الى مليار دولار من حساب مصرف ‏لبنان في مجالي دعم الليرة وتأمين الفيول للكهرباء لربط نهاية عهد الرئيس ميشال عون بتحقيق انفراجات مالية وخدميّة وتعويم ‏الحكومة شعبياً‎.‎

صحيفة الجمهورية

ـ نُقل عن مرجع روحي خشيته من أن تؤدي معالجة ملف سياسي إشكالي الى الاسترخاء في التعامل مع إستحقاق آخر يحظى بأولوية ‏المرجع‎.‎

ـ اتهم مرجع كبير قطباً سياسيا بارزا ً بتعطيل إستحقاق داهم وفرض إبقاء القديم على قدمه‎.‎

ـ توقعت مراجع سياسية وحكومية أن تندلع مواجهة دستورية قاسية عند بدء تطبيق قرار مقاطعة رئيس سلطة دستورية ربطاً ‏باجتهادات تتناقض وأخرى معاكسة‎.‎

صحيفة اللواء

– تجاوز عدد طالبي التوظيف على منصة استُحدثت قبل أسبوعين للتوظيف في دولة عربية الـ20 ألف طلب‎.‎

– اعتبر وزير حقوقي أن لا قيمة تُحسب لأي مرسوم يُصدره الرئيس ميشال عون لقبول استقالة الحكومة‎.‎

– يحتدم الخلاف الحاد في لقاءات درس اللامركزية الإدارية، حول البند المالي، بين مطالبة مسيحية به، ومعارضة له، لا سيما من ‏‏«الثنائي‏‎»!‎

صحيفة النهار

ـ وتيرة توزيع الأوسمة جاءت مرتبكة ولافتة ومخالفة للقانون‎…‎

لم يتجاوز عدد الاوسمة التي وزعها الرئيس عون ما وزعه اسلافه لكن وتيرة التوزيع جاءت مرتبكة ولافتة ومخالفة للقانون الذي ‏يرعى توزيع الاوسمة ويحددها‎.‎

ـ تحذير من عواصف سياسية واقتصادية

يحذّر مرجع سياسي في مجالسه من عواصف سياسية واقتصادية ستكون الأقسى على البلد متوقعاً أن يطول الشغور ربما الى الربيع، ‏الى حين جلاء صورة الوضعين الدولي والإقليمي‎.‎

ـ الرابية تتّصل بفعاليات للاستقبال

عُلم أن منظمي استقبال رئيس الجمهورية في الرابية يتصلون بشخصيات وفعاليات قائلين لهم أنتم ستكونون في طليعة مستقبلي رئيس ‏الجمهورية‎.‎

ـ استياء من ردّ ميقاتي

اثار رد الرئيس ميقاتي على الرئيس عون خلال مقابلته التلفزيونية موجة استياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لانه اتهمه بطريقة ‏غير مباشرة بالخرف عندما اشار الى عمره المتقدم‎.‎

صحيفة نداء الوطن

ـ لا تتردّد نائبة بيروتية في التعبير علناً عن انزعاجها من تمايز زميلة لها بحيث أنّها باتت أقرب إلى زميلة أخرى، خصوصاً وأنّ ‏الأولى ساهمت في انجاح الثانية‎.‎

ـ يقال إن شخصية سياسية قريبة من قوى الثامن من آذار نقلت إلى مرجعية روحية أجواء تتعلق برئاسة الجمهورية والموقف من ‏بعض المرشحين ومنهم قائد الجيش العماد جوزاف عون‎.‎

ـ علم أنّ وزيراً سابقاً يتسلّى بتسمية مرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الصف الثاني‎.‎

الأنباء

– عودة الأضواء الى مرجعية سابقة وعمّا اذا كان سيبدر عنها أي خطوات جديدة‎.‎

– لقاء سياسي لافت في الساعات الماضية لا شك أنه سيشكل نقطة انطلاق لتحديد مسار المرحلة المقبلة‎.‎