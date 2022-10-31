أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

غاب المستشار الرئاسي سليم جريصاتي عن صور الوداع في القصر الجمهوي امس، ومرد ذلك في رأي البعض الى اعتراضه على اصدار مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة اذ اعتبر في وقت سابق انه لزوم ما لا يلزم وان الرئيس لن يذهب الى خيارات مماثلة.

يلاحظ أن مكاتب سفر ومؤسّسات سياحية، بدأت تروّج لعروض الأعياد من اسطنبول إلى شرم الشيخ وسواهما، بعد التأكد من صعوبة انتخاب رئيس في هذه المرحلة.

نجحت قيادة “القوات اللبنانية” في ضبط المحازبين والمناصرين لعدم الاحتفال بنهاية ولاية الرئيس عون وعرض لقطات او حركات استفزاز علنية او عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لم تتأثر حركة المطاعم والمقاهي رغم كثرة الحديث عن انتشار الكوليرا ودعوة الناس للامتناع عن تناول الخضروات في الاماكن العام.

بعد وعود الزفت الانتخابي في البقاع الغربي يشكو الاهالي من عدم القيام بأي خطوة منذ ايار الماضي ما يزيد معاناتهم مع بدء موسم الشتاء.

شوهدت في منطقة البقاع الاوسط وعلى طريق شتورا ضهر البيدر لوحات اعلانية تتضمن شكرا للسفير السوري المنتهية ولايته في لبنان الى جوار الرئيس بشار الاسد ومذيلة بعبارات المديح والثناء.

الجمهورية

تتّجه إحدى الكتل النيابية لإطلاق مبادرة جديدة لإعادة لمّ الشمل والبت بمن تمثلهم في لقاء مهمّ.

يُحاذر مرجع روحي الأخذ بنصيحة تقضي بدعوته نواب طائفته للاجتماع في مقره خشية عدم التلبية.

على الرغم من نفيه، فإنّ وزيراً سابقاً تلقّى من رئيس تيار مسيحي دعماً لترشّحه للرئاسة.

اللواء

لم ينفع تدخل سفيرة دولة كبرى في تدوير زوايا الخلاف بين فريق عون والرئيس المكلف للتوصل إلى الإعلان عن حكومة تحظى بثقة مجلس النواب وتقطع الطريق على مستغلي التصعيد الشعبوي!

تم إستقدام مجموعات من المؤيدين للتيار العوني من مختلف المناطق، بما فيها الجنوب، للمشاركة في يوم الوداع عبر الإنتشار في الشوارع التي مرّ بها موكب العماد عون.

يردد قطب سياسي أن باسيل يستعد لإعلان ترشيحه للرئاسة الأولى بمجرد رفع العقوبات الأميركية عنه قريباً حسب وعود هوكشتاين لرئيس الجمهورية.

نداء الوطن

نصحــت شركة متخصصــة حالياً بالتســويق والترويج نائباً حالياً بالابتعاد عن الإعلام في الفترة المقبلة وعن المقابلات المباشرة غير المسجلة خوفاًً من هفوات جديدة.

توقعت مصــادر مراقبة أن يرتد “حزب اللــه” إلى الداخل بعــد اتفاق الترسيم البحري كما فعل بعد القرار 1701.

لوحظ أن محطــة “أن بي أن” التلفزيونيــة لم تنقــل وقائع مغادرة الرئيــس ميشــال عــون ولا كلمته الوداعية، على غرار ما فعلته المحطات الأخرى واكتفت بنقل برامجها كالمعتاد. يأتي ذلك بعد الرد العنيف الذي جاء في مقدمة نشرة أخبارها مساء السبت ردا على مواقــف الرئيس عــون والنائب جبران باسيل الأخيرة ، وهجومهما على رئيس مجلس النواب نبيه بري.

البناء

قال مصدر مالي إن كلفة الفراغ الرئاسي والحكومي مالياً ستصل الى مليار دولار عن كل شهر لمنع الارتفاع الجنونيّ لسعر الصرف وتأمين تمويل الدولة وحاجات الحد الأدنى للاستيراد؛ ما يعني أن المصرف المركزي يضمن ما تبقى من ولاية الحاكم ومن بعده الطوفان

يقول مرجع سياسي إن ما سيشهده لبنان من الثلاثاء غير مسبوق وغير قابل للتوقع سواء لجهة كيفية تسيير شؤون الدولة أو لجهة العلاقات السياسية والطائفية في ظل تصعيد يستعيد خطاب الحرب الأهليّة؛ ما يجعل التوافق على اختيار اسم رئيس للجمهورية أكثر تعقيداً وبعداً عن التحقق بينما لبنان يغرق.

الأنباء

نُقل أن نائباً بارزاً في تيار سياسي كان بحالة استياء كبيرة مما حصل في احتفال مغادرة رئيس الجمهورية لقصر بعبدا لكونه لا يوافق على ما تم القيام به.

لوحظ أن حجم الحضور في لقاء أريد له أن يوصل رسالة شعبية، أتى بنتيجة معاكسة تماماً.