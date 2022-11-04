أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

لم يُخفِ نائب يعتبر نفسه تغييرياً دهشته وامتعاضه من موقف حلفاء خاض معهم الإنتخابات من موضوع ترشحه للرئاسة الأولى.‏

توقعت مصادر دبلوماسية متابعة عودة اهتمام دولة مجاورة بالشأن اللبناني الداخلي بعد طول انكفاء.‏

نَصح رئيس دولة عربية كبرى مسؤولاً لبنانياً إلتقاه أخيراً بالإسراع في انتخاب رئيس لا يشكل تحدياً لأي طرف. ‏

اللواء

تتدفق معلومات من الخارج ان لملف الرئاسي سيكون على الطاولة قبل حلول الشهر المقبل، وأن محاولة جدّية لوضع الترتيبات ‏الدستورية على مستوى الرئاسة والحكومة لن تتأخر عن بدايات السنة الجديدة.‏

تدرس القوى النافذة في تجمع 8 آذار استبدال الورقة البيضاء باسم المرشح المدعوم من قبلها، منعاً لتأويلات ليست بمكانها.‏

مُني عدد من الصيارفة مع ساعات المساء امس الاول «بخسائر مزعجة» كما يقولون، بين صعود الدولار وهبوطه في دقائق زمنية ‏معدودات.‏

نداء الوطن

يتردد أنّه لدى مرجع رئاسي قائمة مواعيد طويلة لمواطنين يطلبون لقاءه وأخذ صورة معه.‏

في إطار السعي لترتيب البيت السنّي باتجاه المزيد من الفعالية الوطنية في مواجهة مشروع الإنقلاب على اتفاق «الطائف»، تقدمت ‏المساعي نحو ولادة إطار سياسي يضم فاعليات وازنة.‏

من المقرر أن يُعقد قريباً اجتماع «للتيار الوطني الحر» في الرابية بحضور الرئيس الفخري العماد ميشال عون.‏

البناء

أكد مصدر سياسي في قوى الثامن من آذار أن اتفاقاً على تهدئة الخطاب السياسي والإعلامي قد تم على ان يبدأ بخفض سقف المواقف ‏وصولاً لوقف السجالات بعدما تمّ إفراغ شحنات الغضب المتبادل، وباتت مواصلة السجال إطلاق نار مجانياً لرصاص طائش يفرح به ‏الخصوم فقط.‏

رجّح خبراء أمنيون أن تكون الجهة التي تقف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان جهاز مخابرات ‏أجنبيّ، لأن العملية اعتمدت إطلاق الرصاص ما يربط المحاولة بنزاعات محلية، وبعد الفشل تمّت تصفية المنفذ بطريقة غامضة.‏

الأنباء

‏*تخلف الوزير ‏

تبين أن وزارة أساسية تعاني من مشكلة تخلف الوزير عن إتمام أبسط المعاملات الإدارية التي يتوجب عليه توقيعها، ما يدخل الإدارة ‏في ارباك كبير.‏

‏*مواقف النائب الجديد‏

نائب حالي جديد يبدو أقرب في مواقفه يوماً بعد يوم إلى فريق سياسي محدد، رغم انه لا يزال يعلن أنه في مواجهة مع الجميع.‏