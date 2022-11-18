أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

لوحظ ان تباينات واضحة برزت في مواقف قوى سياسية حيال مسائل دستورية وسياسية حساسة ويفترض ان هذه القوى هي في موقع ‏سياسي موحد في الاستحقاق الرئاسي‎.‎

حذرت أوساط اقتصادية من ان ظاهر الحركة النشطة على مشارف الأعياد لا تحجب الانزلاق المتعاظم نحو أوضاع مالية شديدة ‏القسوة ستشهدها البلاد كلما تعثرت الرؤية السياسية في ظل الفراغ الرئاسي‎.‎

تبين ان التضخيم الاعلامي الذي أحاط بتحرك أخير لاحد السياسيين النافذين لم يكن مردوده إيجابيا علييه اذ انكشف انه لم يتحرك ‏بدعوات خارجية مزعومة بل بسعي محموم‎.‎

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الجمهورية

أنجزت بعثة أممية مهمة إنسانية في بيروت وغادرت من دون إجراء أي اتصال بأي مسؤول رسمي‎.‎

نُقل عن شخصية سياسية قولها في جلسة حزبية: أنا أؤيّد كل جهد للتفاهم في الداخل على رئيس الآن، لأنني أخشى أن نصل الى وقت ‏يُجبرنا الخارج على التفاهم رغماً عنّا‎.‎

إتفق مرجع مسؤول مع مرجع سياسي على أنّ ما يجري الآن في انتخاب رئيس الجمهورية هو مجرد لَوفكة وتضييع وقت ورهان على ‏متغيرات أو مغامرات بانتظار كلمة سرّ خارجية قد تفرض على الجميع‎.‎

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نداء الوطن

يشير مرشح لرئاسة الجمهورية إلى أنّ اتفاق الترسيم شمل اتفاقاً موازياً هو بمثابة أداة تنفيذية للاتفاق تشمل سلّة رئاسية وحكومية ‏وإدارية‎.‎

طلب رئيس حزب بارز من نواب كتلته عدم التطرق في الإعلام إلى زيارة خارجية يقوم بها، وذلك قبل مغادرته بيروت‎.‎

لا تزال جهات ترفض الالتزام بمقتضيات قانون الشراء العام وتتمرّد على هيئة الشراء العام، وفي طليعة تلك الجهات شركة «الميدل ‏ايست‎».‎

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البناء

توقع مصدر دبلوماسي يمثل دولة فاعلة في الوساطات الإقليمية والدولية أن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران شهدت ‏تحركاً كبيراً في اليومين الماضيين، مضيفاً أن التراجع في العلاقة الأميركية الإسرائيلية والأميركية السعودية يشكل عنصر دفع ‏إضافياً لاحتمال العودة للاتفاق النووي‎.‎

قال مرجع دستوري إن الدعوة لنصاب الـ 65 نائباً في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بلا جدوى لو صحت الأسباب لأنه يحتاج مسار ‏تعديل الدستور أي وجود رئيس جمهورية وحكومة وإذا كان أصحاب الرأي متمسكين به عليهم طرحه ما بعد الانتخاب بنصاب الثلثين ‏ليبحث وإذا أقرّ يطبق في المرة المقبلة‎.‎

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الأنباء

على عكس ما تروّج له بعض الأوساط الإعلامية عن تسوية تعمل لها دولة مهتمة بقصد تأمين انتخاب رئيس للجمهورية مقابل تحديد ‏اسم موقع دستوري آخر سلفاً، فإنّ معلومات سياسية تشير إلى رفض تام من هذه الدولة بالذات لمثل هكذا تسوية‎.‎

حزب فاعل على قناعة بأن نائباً حليفاً يحاول تكرار لعبة سابقة في محاولة لتحقيق غايته ولو كلّفت المزيد من التعطيل والازمات‎.‎