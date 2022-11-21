أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

إستأثر موقف رئيس تيار سياسي ووزير سابق، حول التعيينات الأمنية، ووضعية الضباط في طائفته، باهتمام لافت، لئلا تخرج الأمور عن مسارها، ولحفظ كرامات الجميع.

يتم الاعلان قريبا عن جمعية بيروتية ذات طابع سني تجمع شخصيات تدور في فلك “تيار المستقبل” وتهدف ربما الى ملء بعض الفراغ على الساحة السنية والتي لم يتمكن احد من تغطيته بعد غياب الرئيس سعد الحريري.

عُلم أن مرجعاً رئاسياً سابقاً، بعث برسالة إيجابية الى مرجع نيابي، على خلفية ما جرى من مساجلات في جلسة انتخاب الرئيس الخميس الفائت.

الجمهورية

نفى مرجع سياسي ما تردّد عن لقاء مرتقب بينه وبين وفد حزبي لمتابعة قضية حساسة واستراتيجية.

عُلم أنّ مرجعاَ حكومياَ يحرص على الإتصال من حين الى آخر بشخصية انكفأت منذ فترة عن الشأن العام.

لاحظت أوساط سياسية أن دولة كبرى معنية بلبنان فتحت الباب أمام شخصيات لبنانية لزيارتها لاستمزاج الآراء حول استحقاق حسّاس.

اللواء

اتّفق رؤساء الحكومات السابقون على الاجتماع كلما دعت الضرورة لإعلان موقفٍ من التطورات، من دون تحديد موعد محدّد للقاءات دورية ومنتظمة!

لوحظ أن تسمية زياد بارود من قبل إلياس بوصعب في الجلسة النيابية الأخيرة كان بمثابة مؤشر لمرشح التيار العوني في الانتخابات الرئاسية، في حال بقيت أبواب بعبدا مقفلة في وجه باسيل!

تساءل رئيس كتلة نيابية عن مصير مشروع قانون التمديد لمسؤولين أمنيين وبعض المدراء العامين الذين تنتهي مدة خدماتهم في الأشهر القليلة المقبلة، والذي أُحيل إلى مجلس النواب قبل نهاية العهد المنصرم!

نداء الوطن

إشتُرط على طالب دكتوراه أن يؤمن كمية كافية من المازوت لتأمين عمل المولّد الكهربائي، وذلك ليُحدَّد له موعد مع اللجنة المشرفة، كي تتم مناقشة رسالته.

عُلم أنّ لائحة الأسماء التي يتم العمل عليها برعاية بكركي سقطت بسبب الرفض المتبادل، ويتم البحث عن بدائل، في حين تمّ تحييد واحد.

على رغم عمل وزارة الداخلية المتواصل، الّا أنّ الأجواء توحي بأنّ كتلة كبيرة تعمل على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الثانية بسبب الأوضاع المتردية.

البناء

توقّع مصدر نيابي أن يقوم ثنائي حركة أمل وحزب الله ومعه التمثيل الشيعي الحصري نيابياً بإبلاغ الأطراف المسيحية النيابية والروحية بأن نقل حق الترشيح الرئاسي من التحالفات السياسية الى حصره بالقوى المسيحية الوازنة يجعله يقرّر حضور جلسات الانتخاب والتصويت بالقطعة حسب المرشحين.

تداول بعض المتابعين للملف الرئاسي ثنائية رئاسية جديدة مقابل ثنائية سليمان فرنجية ونواف سلام هي ثنائية العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية وعبد الرحيم مراد رئيساً للحكومة. وقالوا إن لا فيتو سعودي أصلاً على مراد لكن المطلوب الحصول على لا فيتو من حزب الله على عون.