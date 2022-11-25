أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

توقفت أوساط باهتمام عند زيارةّ سفير دولة عربية لأحد المرشّحين في زمن البحث عن توافق أوسَع حول الإستحقاق الرئاسي‎.‎

لم تصل مشاورات إقليمية ودولية جارية حول ملف حسّاس إلى برّ بَعد بسبب انشغال عواصم بملفات أكثر حساسية‎.‎

أكدت مصادر نيابية أنّ استحقاقاً داخلياً هو في طريقه الى التأجيل خصوصا اذا استمر الوضع المالي على ما هو عليه في ظل الفراغ ‏الرئاسي‎. ‎

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اللواء

تبيَّن من معلومات نائب بارز, أن عاصمة كبرى لم تضع استحقاق لبنان بعد على جدول اتصالاتها العربية والدولية‎..‎

خرج الخلاف إلى العلن بين وزير معني وحاكم المركزي على خلفية مواعيد تطبيق الدولار الجمركي وآلياته‎..‎

تزايدت قبل نهاية العام توظيفات مالية غير لبنانية لمستثمرين غير لبنانيين في عدد من شوارع العاصمة التجارية‎!‎

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نداء الوطن

في أول ظهور علني له بعد خروجه من السجن مطلع شهر آب الفائت، شارك الوزير السابق ميشال سماحة، في جنازة الفنان روميو ‏لحود في كاتدرائية مار جرجس ـ وسط بيروت‎.‎

سأل نائب سني شارك حديثاً في لقاء دعا إليه مرجع رسمي، عن موقف رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري من الرئاسة لا سيما ‏وأنّه لا يجيب على هاتفه إلا ما ندر فأجابه المرجع: «كونوا على استعداد لانتخاب سليمان فرنجية عندما يحين الوقت فهذا موقف ‏الحريري قبل أن يكون موقفي‎».‎

لم تنجح محاولات التوافق التي حصلت في الساعات الماضية لتزكية اسمين لإفتاء طرابلس وعكّار، والتي شجّع عليها، من خلف ‏الكواليس مفتي الجمهورية اللبنانية، ويبدو أن الأمور حتى اللحظة تتجه نحو انتخابات حامية على إفتاء المنطقتين‎.‎

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البناء

قال مصدر سياسي في طرابلس إن نتائج قرارات المجلس الدستوري حول الطعون النيابية في المدينة إذا لم تغيّر في التوازنات ‏السياسية والنيابية في لبنان، فإنها أعادت التوازن الى عاصمة الشمال خصوصاً لجهة استعادة زعامة آل كرامي مقعدها النيابي ومع ‏غياب أي زعامة أخرى فقد صار لطرابلس زعيم‎.‎

توقف أكثر من مرجع سياسي أمام التعليقات التي أدلى بها النائب الفائز بنتيجة الطعن الدستوري في طرابلس حيدر ناصر سواء لجهة ‏تأكيد عدم انتمائه لكتلة نواب التغيير أو لجهة دفاعه عن ثوابت وطنية وعربية تمثل البيئة التي ينتمي إليها خصوصاً ما يتصل ‏بالموقف من سلاح المقاومة‎.‎

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الأنباء

لا تستبعد معطيات إعلامية تبدل مواقف خارجية حيال استحقاق لبناني على نحو مفاجئ‎.‎

نائب بارز حاول إضفاء أهمية على زيارة خارجية له، لكن النتائج أتت بعكس محاولته‎.‎