أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

كثر مصرف خدماتي من الزيارات والاطلالات المرفقة بالوعود من دون اي ترجمة عملية لها منذ اشهر عدة

تعجب مراقبون من تصريح مصرف لبنان بأن جردة الذهب جاءت مطابقة للارقام المعلنة من الحاكمية من دون تحديد واضح لتلك الأرقام

يلاحظ أن “المونديال” خطف وهج الاستحقاق الرئاسي، وأن الغالبية من السياسيين والديبلوماسيين المعتمدين في لبنان يتابعونه بشغف، في ظل مراهنات بين البعض منهم.

حظيت برقية التهنئة من زعيم مسيحي بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، باهتمام لافت، ما يؤكد أن علاقته هي الأبرز مع المملكة.

نداء الوطن

خلال استقباله شخصية لبنانية في مقر إقامته في الخارج، رفض رئيس حكومة سابق أي حديث عن لبنان سلباً أو ايجاباً مكتفياً بالقول «ما تفتح سيرة لبنان».

أبدت شخصية أمنية انزعاجها من عدم إقرار مجلس النواب مشروع قانون تمديد سن التقاعد للقادة العسكريين خاصة وأنها تلقت وعداً بهذا الخصوص من شخصية سياسية بارزة.

أبدى نواب في «التيار الوطني الحر» استغرابهم من استمرار رئيس «التيار» النائب جبران باسيل في إضفاء نوع من الصدقية على الوعود والكلام الذي يسمعه من قبل مسؤولين في «حزب الله»، معتبرين أن هذا الأمر يتسبب بمزيد من الضرر لشعبية «التيار».

اللواء

يخشى معنيون من لجوء دولة كبرى الى سلاح الضغط المالي والنقدي لفرض مسار رئاسي، لم يحن توقيته بعد..

تبيَّن ان السبب الفعلي وراء تقديم موعد العمل بالدولار الجمركي على سعر 15 الف ليرة لبنانية، هو نقص في اعتمادات الرواتب والخوف من ازمة معاشات بدءًا من آذار المقبل!

بات بحكم المؤكد ان لقاء وسطياً، لن يخرج عن مساره التصويتي، ولم تأتِ اشارة مطمئنة، عربياً ومحلياً.

الأنباء

لقاء رسمي ثنائي يتكرر منذ دخول البلاد في الشغور الرئاسي ويبحث في ملفات أساسية وطارئة.

لا تأثير يذكر على توزيع الأكثريات داخل مجلس النواب بعد قرار اتخذ مرخراً وذلك بسيب تشتت هذه الأكثريات أصلاً.