الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

منذ 20 دقيقة
أسرار الصحف

أسرار الصحف

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النهار

عُلم أن بياناً صادراً عن مكتب وزير ومصرفي سابق وضع الأمور في نصابها بعد الكشف عن جهة تطلق حملات على الوزير والمصرف لأهداف سياسية.

اعتذر مرجع سياسي عن اجراء مقابلة تلفزيونية على احدى المحطات بعد تدخلات عائلية.

نائب من “التغييريين” ساعد مطلوبا بالهروب من مستشفى في البقاع وكان يخضع للعلاج.

الجمهورية

تؤكّد أوساط متابعة للإتصالات بين مرجعية وطنية وبين حزب بارز، أنّ الأولى أرادت أن ينحصر البحث بين الجانبين حالياً في الإستحقاق الرئاسي.

سُئلت شخصية وسطية عن سبب القطيعة مع رئيس تيار سياسي فقالت: طموحاته ومراهقاته ومقاربته العدوانية لكل شيء، “ولم يترك للصلح مطرح”.

علّقت شخصيّة سياسية على ورود إسمها في تصويت بعض النواب في جلسات الإنتخاب الفاشلة، وقالت: لست معنيا بذلك، ولم أطلب ذلك، ولا أستطيع أن أقبل بأن يدخل إسمي في بازار الإنقسام.

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