أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

‎ ‎ينقل بأن حجوزات الأعياد تفاعلت في الأيام الماضية، وعلى وجه الخصوص من قبل جنسيات عراقية واردنية وإن بنسبة لا تفي ‏بالغرض المطلوب في ظل معاناة كل القطاعات‎.‎

أكدت سفيرة أوروبية لمرجع سياسي، بأن الإستحقاق الرئاسي، هو أولوية لدى حكومة بلادها ، وهذا ما ستظهر بوادره في غضون ‏الأسابيع المقبلة‎.‎

لفت تأكيد اكثر من جهة معنية ان الفيضان الذي شهدته منطقة كسروان الساحلية أدى الى انكشاف الجهات السياسية التي كانت تمثل ‏المنطقة في العقد الأخير نيابيا وفي بعض الوزارت المسؤولة‎.‎

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الجمهورية

عبّر قيادي في تيار بارز عن قلقه من التطورات التي تلت مواقف رئيسه التصعيدية والتي يمكن أن يدفع ثمنها غالياً‎.‎

يُحيط رئيس تيار سياسي بارز تحركاته الداخلية والخارجية بكتمان شديد‎.‎

تسود بعض الأوساط التي تعمل على استحقاق حسّاس معطيات تفيد أنّ الإتصالات الداخلية والخارجية حقّقت تقدماً ملموساً في اتجاه ‏إنجاز هذا الإستحقاق‎.‎

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اللواء

نصح مرجع بالتعامل بواقعية مع بعض المؤشرات الايجابية في الموقف العربي من ضرورة إنقاذ لبنان من التخبط والإنهيار‎!‎

أصرَّ نائب من كتلة وازنة على تحديد جلسة سريعة للاتهام في ملف الاتصالات، فكان أن تقررت على عجل‎.‎

يتريث مسؤول نقدي في طباعة أوراق نقدية من فئة تفوق المائة ألف، منعاً للتضخم المخيف الذي يلوح في الأفق إذا تأخر الاتفاق مع ‏صندوق النقد الدولي‎.‎

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نداء الوطن

طلبت جهة أممية من لبنان نقل ملف حسّاس من الوزارة المعنية به إلى جهة أمنية‎.‎

يبدي وزير الطاقة وليد فياض أمام الكثير ممّن يلتقيهم امتعاضه ممّا ورّطه فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجهة ‏الضغط عليه من أجل إتمام المناقصات لشراء الفيول والغاز أويل لصالح كهرباء لبنان، في حين أنّ الأموال لم تؤمن بعد وأن كل ما ‏يحكى في هذا الإطار ما زال حبراً على ورق وينطبق عليه القول “عا الوعد يا كمون‏‎”.‎

شدّد مصدر ديبلوماسي لبناني على ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي عبر وسائل إعلام أجنبية بشأن أزمة النزوح باللغة الانكليزية لأنه ‏السلاح الأنجع وذلك كي لا تذهب الجهود اللبنانية سدى‎. ‎

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البناء

قال خبير إعلامي إن التنافس القيمي والأخلاقي بين الشرق والغرب كان أشدّ من التنافس الكروي في مونديال قطر، حيث شكلت ‏فلسطين وعلمها القيمة الأخلاقية لشعوب الشرق ورايتها بينما كانت المثلية وعلمها قيمة الغرب الأخلاقية ورايته. و هذا تعبير واضح ‏عن المستوى القيمي والحضاري والأخلاقي‎.‎

لاحظت مصادر مالية بداية حملة إعلامية للترويج لنقص العملات الصعبة لدى مصرف لبنان لإخفاء التحويلات غير المشروعة ‏والتذرع بتضاعف الاستيراد الى 16 مليار دولار يتم توزيع أرقام عنها من جمعية المصارف بينما الرقم الحقيقي للمستوردات لم ‏يتجاوز الـ 8 مليارات دولار هذا العام‎.‎

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الأنباء

تضارب كبير بين أهل الاختصاص في تقييم اجراءات مالية جديدة سيكون لها تداعياتها على أكثر من مستوى‎.‎

تطور لبناني أخير أخذ حيّزاً مهماً من لقاء ثنائي دولي لا سيما لجهة كيفية مقاربته‎.‎

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