أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

تبين ان حركة التصدير من لبنان الى الاردن ناشطة بشكل كبير وان المملكة تستورد اكثر من 15 ضعفا مما تصدر الى لبنان.

يُنقل بأن علاقة وزير سابق مع دولة خليجية بارزة كان لها الأثر الإيجابي في تقريب المسافات مع رئيس حزب جمعت بيته بهذه الدولة علاقات قديمة.

يتوقع دبلوماسي رفيع الا يطول امد الشغور الرئاسي الى الصيف المقبل كما يردد البعض بل ان الحل قد يبصر النور خلال شهرين.

الجمهورية

أولَت مرجعية ديبلوماسية اهتماماً خاصاً بحادث أمني وقع في منطقة حساسة وتستعد لمبادرة ما تتناول ما بعد الحادث.

سحبت إحدى المؤسسات الدولية بياناً قاسياً كان يمكن أن يصدر لولا تدخّل مرجعيتها العليا بعد اتصالات ديبلوماسية نبّهت من مخاطره.

تسود أوساط جهة فاعلة استياء من تصرّفات حليف لها بدأت تخرج عن السقوف المرسومة للتحالف بينهما.

اللواء

خُيِّر رئيس حزب أرمني بين خسارة مقعده النيابي، او إمتناع الوزير المحسوب على حزبه المشاركة في جلسة مجلس الوزراء.

أطفأ وزير هاتفه، وامتنع من الردّ على الاتصالات، بعدما أقحم اسمه، من دون علمه، في لائحة الوزراء الذين قرروا عدم المشاركة في الجلسة الأولى لحكومة تصريف الاعمال.

يلجأ عدد من مهربي الأموال الى الخارج الى إعادة الاستثمار النقدي لدى المصارف والشركات اللبنانية، عبر فتح حسابات او المساهمة بأسهم وحصص لشركات!

نداء الوطن

لم يشارك أي من الوزراء المقاطعين لجلسة مجلس الوزراء، في صياغة البيان الذي وُزّع مساء الأحد.

تبيّن أنّ كلفة عقود الاستشارات الفردية لمستشارين التي تدفع من قروض البنك الدولي تبلغ حوالى مليون ومائتي الف دولار سنويا تتوزع بين قروض الصرف الصحي والطرقات والعمالة والمشاريع الاجتماعية والزراعية والتربوية.

أبلغت جهات حزبية بعض كوادرها عن تجميد كل الانشطة المتعلقة بالتحضير للانتخابات البلدية والاختيارية في ظل استحالة اجراء هذا الاستحقاق في المدى المنظور.