أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

يقول مصدر مصرفي ان امتناع مصارف صغيرة عن سداد الـ 400 دولار شهريا وخفض المبلغ الى 200 مرده الى عدم امتلاكها ‏السيولة الكافية‎.‎

يبدو واضحا ان اللعب على الوتر الطائفي سيتقدم المرحلة المقبلة لدى كل الاطراف‎.‎

يُنقل أن رؤساء بلديات جبلية يدقون ناقوس الخطر في حال لم تؤمَّن المحروقات لآليات جرف الثلوج وإلا فالكارثة آتية‏‎.‎

للمرة الأولى منذ اعوام يمتنع نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” من مصافحة نواب “التيار الوطني الحر” في مجلس النواب في ما يؤكد كلمة ‏السر المعطاة لهم بتجنبهم بعد الاتهامات التي وجهها اليهم النائب جبران باسيل‎.‎

الجمهورية

قال مسؤول كبير إنّ البعض يهرب من التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بذريعة أنه يُدفعه ثمناَ من رصيده السياسي والشعبي ‏متماسياً أن كلفة التوافق مهما كانت عالية لن تُقاس أمام الثمن الكارثي الذي سيدفعه البلد مع استمرار الجو القائم‎.‎

عُلم أنّ خلافا” حاداً مستحكماً بين وزير ورئيس إحدى الدوائر التابعة لوزارته قد يصل الى درجة الإحتكام الى القضاء‎.‎

فوجئ بعض الوزراء الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء بالإستقبال الذي حَظوا به في السرايا على قاعدة انه “ليس هناك ما يُفسد في ‏الود قضية‎”.‎

اللواء

مرشح رئاسي بارز، يجري تداول اسمه في المحافل العربية والدولية، يطلب ضمانات كبرى، من أجل إحراز تقدم في اعادة البلد إلى ‏سكَّة التعافي‎…‎

نأى نائب متني، يتمتع بحيثية، مناطقية ومجلسية عن نفسه، إزاء خلاف، كاد يتطور إلى ما لا تُحمد عقباه، بين حليفين‎!‎

تراجعت نسبة الشفافية في تعامل المصارف مع عملائها إلى درجة خطيرة. وتحولت إلى نوع من التعمية، سواء حول التحويلات أو ‏أي مصدر من مصادر الدخل أياً كان متواضعاً‎!‎

نداء الوطن

توقعت أوساط دبلوماسية أن يطلق الوسط السياسي العنان للمخيلة اللبنانية وللتكهنات حول ما يحمله نائب وزير الخارجية الأميركية ‏السابق السفير السابق في بيروت ديفيد هيل خلال زيارته إلى بيروت حول الرئاسة، فيما هو لم يعد في الإدارة وصار باحثاً رئيسيا ‏حول الشرق الأوسط في معهد ويلسون‎.‎

إمتعض وزير حالي من غياب الإعلاميين عن مؤتمره الصحافي وحصر الحضور بالمصورين‎.‎

يلفت دبلوماسي عربي الى اختلاف الظروف السياسية بين الشغور الرئاسي الحالي وشغور العام 2014، مرجحاً إنجاز الاستحقاق في ‏وقت قريب‎.‎

البناء

قال مصدر دبلوماسي إيرانيّ إن طهران والمدن الكبرى لم تشهد تظاهرات معارضة منذ أكثر من شهر وإن التظاهر المطلبي ظاهرة ‏طبيعية في الحياة السياسية الإيرانية غير أحداث التخريب التي تمّت السيطرة عليها والصور المخالفة التي تنشر تعود لأحداث سابقة و ‏بعض صور الحشود تعود لموالين للدولة‎.‎

يقول مصدر سياسي بارز إن هناك مرشحين جدّيين فقط لرئاسة الجمهورية هما الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف ‏عون وإن التيار الوطني الحر يعلم أنه إذا قرّر الذهاب لخيار بعيد عن حزب الله ولو من خلال اسم ثالث سوف يرجّح كفة قائد الجيش ‏ويكون هو المرشح الفعليّ غير المباشر‎.‎