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أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2022 7:31 صباحًا
أسرار الصحف

أسرار الصحف

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اسرار النهار

-أدّت مساعٍ سياسية وروحية لانحسار أزمة دينية في إحدى الطوائف هي الأخطر، وضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وتجنب بعض السياسيين التنحّي عن هذه الأزمة.

-يؤدّي فقدان الطوابع المالية وانتشار المافيات الى تعطيل مصالح الناس في الجامعات والمدارس والمرافق ومؤسسات الدولة دون أي إجراءات لحلّ هذه الأزمة المتفاقمة

-استغرب مراقبون كيف يزعم “التيار الوطني الحر” انه الحارس المتشدد لصلاحيات رئيس الجمهورية فيما يشكل تصويت بعض نوابه في جلسات انتخاب الرئيس لموظف موقوف إهانة لموقع الرئاسة .

اللواء

همس

-تتباين المعلومات الوافدة من الخارج حول ما اذا كان هناك اهتمام بلبنان ام ان العالم لا يعبأ بما يجري في هذا البلد، لا سيما على الصعيد الرئاسي.

غمز

-استغربت مصادر نيابية مُعارَضة المصارف للتوجه الرسمي بفرض اعادة بنسب معقولة من دولارات المودعين المحتجزة، ولو ببرمجة على سنوات؟

لغز

-يُعارض مسؤول حزبي رفيع عقد اي لقاء مع رئيس تكتل نيابي، أقله في المرحلة الحالية، ولوقت غير محدَّد

نداء الوطن

خفايا

-يُتوقع أن تزور اليوم شخصية غير مدنية، دولة خليجية، في خطوة ستثير التساؤلات بسبب ربطها بالملف الرئاسي.

-يتردّد أنّ مصالحة يتمّ الإعداد لها بين إعلاميين، بعد حالة من التوتر كانت تسود بينهما.

-يُقال إنّ عدداً من النواب الحزبيين أبلغوا العديد من الجهات السياسية أنّهم لن يسيروا بأي تسوية رئاسية يبرمها رئيس الحزب، إذا لم يكونوا شركاء فيها

اسرار الجمهورية

-زعيم عربي قال أمام مرجعيات لبنانية رفعية ان لديه تطمينات دولية بأن لبنان ليس متروكا لقدره

-نقل عن مرجع سابق قوله إن لبنان دخل وضعا حرجا جدآ وأخطر ما فيه أن الانقسام السياسي ضحاياه اتفاق الطائف.

-قال مسؤول حزبي: نحن صادقون في تحالفاتنا ولكن هذا لا يعني أن يلغيا لحليف هويتنا وموقفنا ويفرض رأيه علينا ويحمينا وزر سياساته وأخطائه وانفعالاته

الأنباء

*لبنان والمساعدات

ذكر لبنان في قمة استراتيجية لم يختلف عن المبدأ الذي قورب به الملف في السنوات الماضية، ولا تزال الاصلاحات وانتظام عمل المؤسسات مدخل أساسي للمساعدة الخارجية.

*تكرار الخطوة

تكرار خطوة أثارت بلبلة يبقى خياراً وارداً دائماً طالما الاستحقاقات الدستورية لم تُنجِز.

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