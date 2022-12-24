أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

صحيفة البناء

ـ كواليس

قال مصدر مالي إن سعر الصرف سوف يسجل تحسناً خلال الربع الأول من العام المقبل لتراجع الاستيراد أكثر من 75% لأن المخازن قد امتلأت بالبضائع لسنة كاملة للاستفادة من فارق الدولار الجمركي.

ـ خفايا

قال خبير في الأمن الأوروبي إن ما شهدته باريس قد يكون عينة اختبارية لما ستشهده أوروبا كلما حاولت الابتعاد عن السياسات الأميركية ولم يستبعد استخدام كل أنواع النزاعات العرقية والدينية كغطاء لعمليات مشابهة توصل الرسالة المشفرة.

صحيفة الجمهورية

ـ لم تنتهِ تداعيات أزمة نشبت بين قطبين حزبيين، وباعتراف أحد الوسطاء، كلما طال الوقت صار المخرج صعباً.

ـ لم تخلُ مداخلات بعض رجال الأعمال في مؤتمر إقتصادي رعاه رئيس الحكومة أخيراً من انتقادات قاسية ولاذعة للمصارف.

ـ تجري في الكواليس مشاورات لإيجاد مخارج تؤمّن سير المرفق العام في بعض المواقع التي يطاولها الشغور.

صحيفة اللواء

ـ همس

ادت العلاقة بين عاصمة أوروبية وعاصمة إقليمية الى التوتر، الأمر الذي يُثير الريبة لجهة إمكانية التعاون من أجل مقاربة مشتركة للملف الرئاسي.

ـ غمز

يدور تباين بين نائب رئيس الحكومة ووزير سيادي، على خلفية نقاط قيد التداول تتعلق بمشروع موازنة العام 2023.

ـ لغز

طلب رئيس تكتل بارز من النواب الطامحين، الابتعاد عن دائرة الضوء والتصريحات، في ما خص العلاقة مع قوى نافذة في السلطة!

صحيفة النهار

ـ عودة مديرة إلى مركز عملها له صلة بالاستحقاق الرئاسي

عُلم أن عودة مديرة الى مركز عملها بعد قرار قضائي صبّ لمصلحتها له صلة بالاستحقاق الرئاسي وموقف الوزير المعنيّ بعودتها الى موقعها.

ـ تساؤلات

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد خبر تناول عشاء سيجمع زعيماً سياسياً برئيس تيار مسيحي بارز في ظل تساؤلات محازبي ومناصري الزعيم المذكور عن هذا اللقاء.

ـ برودة في العلاقات

تخيّم البرودة على علاقة لبنان بدولة كبرى على خلفية الموقف اللبناني من الحرب التي تخوضها هذه الدولة، وهذا ما يقرّ به كبار المسؤولين في هذه الدولة.

ـ تحذير من انفجار العام الدراسي

تحذّر جهات تربوية من انفجار العام الدراسي، في ظل الإضرابات والارتباكات، وحالة الضياع التي يعيشها هذا القطاع.

صحيفة نداء الوطن

ـ جرت محاولات لجمع قطبيْن طرابلسيين من قبل أحد الوسطاء لكن الحساسيات الطرابلسية والاختلاف في طريقة العمل وقفا عائقاً دون إتمام اللقاء.

ـ لا يخفي نواب مقربون من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل قولهم صراحة إنّ الوضع الداخلي، في ما خصّ مستقبل «التيار»، سلبي جداً.

ـ عاد نائب رئيس في جهاز أمني الى ممارسة سلطة تضاهي سلطة مدير الجهاز بعدما شهد هذا الجهاز معركة طاحنة خلال ولاية المدير السابق بين المدير ونائبه على الصلاحيات.

الأنباء

صورة غير واضحة

رغم المواقف الدولية التي تصدر من حين إلى آخر حول لبنان إلا أن الصورة لا تزال غير واضحة حول طبيعة التحرك المحتمل مطلع العام الجديد.

تداعيات كارثية

استمرار اعتكاف القضاة يعود بنتائج كارثية على الانتظام العام وكل يوميات المواطنين واخبارات كثيرة تتعلق بقضايا حياتية مصيرها الاهمال.